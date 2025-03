Eurovision 2025: video e testo di Kant di Miriana Conte (Malta)

Kant è la canzone con cui la giovane cantante Miriana Conte rappresenta Malta all‘Eurovision Song Contest 2025 che si tiene nella città di Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025.

Un inno all’emancipazione che presenta un doppio senso nel suo ritornello. La parola maltese “kant” significa “cantare”, ma suona piuttosto simile alla parola inglese “cunt”; “serving cunt” è un termine gergale per qualcuno che si comporta in modo sfacciatamente femminile o audace.

QUI il video ufficiale di Malta a Eurovision 2025

Testo di Kant

I got a secret you should know

Come a little close, I’ll whisper slow

I got a secret you should know

(Shh, shh, shh, shh)

People say, “Don’t be so loud

Watch the words comin’ out your mouth

Hands crossed, don’t dare stand out

Follow the crowd, follow the crowd”

Pull up, pull up, make ‘em all bow down

Shut up, shut up, I’ma be real loud

Get up, get up, I don’t back down

Follow me now, follow me now

Only lovers, no enemies

Feel it ‘round me, queen energy

In my power, a higher me

Here’s the secret remedy

Why should we lеt other people dеcide

When we could be havin’ the time of our lives?

Let down your walls, come and dance to my vibe

I do it all the time, yeah, I do it all the time

Serving kant

(La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-serving kant

(La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-servin’

They say no, do the opposite

That’s it

Give up, give up, this girl don’t quit

Follow me now

Only lovers, no enemies

Feel it ‘round me, queen energy

Here’s our secret remedy

Why should we let other people decide

When we could be havin’ the time of our lives?

Let down your walls, come and dance to my vibe

I do it all the time, yeah, I do it all the time

Yeah, I do it all the time

Serving kant

(La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-serving kant

(La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-servin’

I’ve got a secret you should know

Do-re-mi-fa-so

I’ve got a secret you should know

Do-re-mi-fa-so

Why should we let other people decide

When we could be havin’ the time of our lives?

Let down your walls, come and dance to my vibe

I do it all the time, yeah, I do it all the time

Serving kant

I’m servin’ (La-la-la-la-la-la-la)

(Woo) Do-re-mi-fa-s-s-serving kant

I’m servin’ (La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-servin’

I got a secret you should know

Traduzione

Ho un segreto che dovresti sapere

Avvicinati un po’, sussurrerò lentamente

Ho un segreto che dovresti sapere

(Shh, shh, shh, shh)

La gente dice: “Non essere così rumorosa

Fai attenzione alle parole che escono dalla tua bocca

Mani incrociate, non osare distinguerti

Segui la folla, segui la folla”

Arriva, arriva, falli inchinare tutti

Stai zitto, stai zitto, sarò molto rumoroso

Alzati, alzati, non mi tiro indietro

Seguimi ora, seguimi ora

Solo amanti, nessun nemico

Sentilo intorno a me, energia da regina

In mio potere, un me superiore

Ecco il rimedio segreto

Perché dovremmo lasciare che siano gli altri a decidere

Quando potremmo divertirci un mondo? Abbassa i tuoi muri, vieni a ballare con la mia vibrazione

Lo faccio sempre, sì, lo faccio sempre

Servire kant

(La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-servire kant

(La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-servire

Dicono di no, fai l’opposto

Questo è tutto

Arrenditi, arrenditi, questa ragazza non molla

Seguimi ora

Solo amanti, nessun nemico

Sentilo intorno a me, energia da regina

Ecco il nostro rimedio segreto

Perché dovremmo lasciare che siano gli altri a decidere

Quando potremmo divertirci un mondo? Abbassate i vostri muri, venite a ballare al mio ritmo

Lo faccio sempre, sì, lo faccio sempre

Sì, lo faccio sempre

Servire kant

(La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-servire kant

(La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-servire

Ho un segreto che dovresti sapere

Do-re-mi-fa-so

Ho un segreto che dovresti sapere

Do-re-mi-fa-so

Perché dovremmo lasciare che siano gli altri a decidere

Quando potremmo divertirci un mondo? Abbassa i tuoi muri, vieni a ballare con la mia vibrazione

Lo faccio sempre, sì, lo faccio sempre

Servo kant

Sto servendo (La-la-la-la-la-la-la)

(Woo) Do-re-mi-fa-s-s-servendo kant

Sto servendo (La-la-la-la-la-la-la)

Do-re-mi-fa-s-s-servendo

Ho un segreto che dovresti sapere

Chi è Miriana Conte

L’artista maltese di 24 anni ha origini italiane, da parte del padre, ed ha debuttato nel 2016 con il singolo Don’t Look Down, partecipando al Malta Eurovision Song Contest ma classificandosi all’ultimo posto. È tornata nella competizione l’anno successivo, arrivando dodicesima.

Con il gruppo tutto al femminile 4th Line, da lei stessa fondato, ha partecipato alle fasi iniziali di X Factor Malta e dopo aver lasciato la band anche in qualità di solista.

Nel 2025 ha preso parte nuovamente alle selezioni per l’Eurovision Song Contest della sua isola, questa volta con il brano Kant. Dopo aver superato le semifinali, nella finale ha vinto grazie al televoto, arrivando così a rappresentare Malta all’Eurovision 2025 a Basilea.