Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025

La musica italiana ha ora un rappresentante ufficiale alle Eurovision 2025 ed è Lucio Corsi. L’artista, che ha conquistato il secondo posto al recente Festival di Sanremo, avrà l’onore di rappresentare l’Italia a Basilea. Con il suo brano potente e carico di emozioni, Volevo essere un duro, Lucio si esibirà durante la Grand Final, in onda su Rai 1, Raiplay e Rai Radio 2 il 17 maggio.

Quella di Basilea sarà una tappa storica per l’Italia, poiché segnerà la 50ª partecipazione all’Eurovision. Volevo essere un duro sarà però la 52ª di un’ ipotetica playlist eurovisiva azzurra, considerando Fai rumore di Diodato, pronta per l’edizione di Rotterdam del 2020, poi cancellata.

Il viaggio di Lucio Corsi all’Eurovision inizierà con un’esibizione fuori concorso alla St.Jakobshalle di Basilea durante la prima semifinale di martedì 13 maggio. La sua prima vera sfida sarà invece quella della finale di sabato 17 maggio, quando Lucio si confronterà con gli altri 25 finalisti della competizione.

Perchè Olly rinuncia all’Eurovision

La Rai ha espresso i suoi sinceri ringraziamenti a Olly, vincitore della 75sima edizione della kermesse italiana, augurandogli una brillante carriera da musicista. Al contempo, l’emittente ha elogiato il cantautore toscano per aver accettato di partecipare all’ESC. “La Rai si complimenta con Lucio Corsi che ha accettato di rappresentare il nostro Paese alla 69sima edizione di ESC” si legge nel comunicato stampa dell’ufficio stampa Rai diramato il 22 febbraio.

Olly ha deciso di rinunciare all’Eurovision per prendersi del tempo per connettersi con tutto ciò che gli sta accadendo e continuare con la musica dal vivo, per incontrare il pubblico che lo attende nel suo tour pieno di date sold out. In un lungo post su Instagram, l’artista ha spiegato:

“Credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo, prima di guardare ancora più in là, di continuare con la mia amata gavetta live di cui parlo sempre con infinito orgoglio”.

Non è ancora escluso che altri italiani, oltre a Lucio Corsi, possano aggiungersi all’Eurovision 2025, grazie alla selezione internazionale del San Marino Song Contest. La manifestazione canora si terrà l’8 marzo nella Repubblica di San Marino, in diretta su Raiplay e in simulcast su Rai Radio2.