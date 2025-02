Eurovision 2025: video e testo di Espresso Macchiato di Tommy Cash (Estonia)

Espresso Macchiato è la canzone con cui Tommy Cash rappresenta l’Estonia all‘ Eurovision Song Contest 2025 che si tiene nella città di Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025.

Il brano dello sfidante estone era già uscito nel mese di dicembre del precedente anno, ma è agli inizi del 2025 che è diventato virale in Italia, scuotendo l’opinione pubblica e suscitando persino richieste di squalifica.

Il motivo? A quanto pare, sin dal titolo della canzone, il brano ironizza su tutta una serie di luoghi comuni e modi di dire che riguardano il Bel Paese, descrivendo – secondo molti – un’immagine dell’italiano medio stereotipata e poco edificante: dedito a bere caffè espresso (e a fumare) tutto il giorno, fiaccato da affari di scarsa portata.

QUI il video ufficiale di Espresso Macchiato

Testo della canzone di Tommy Cash

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Uh-huh, uh-huh, uh-huh

Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobacco

Mi like mi coffè very importante

No time to talk, scusi, my days are very busy

And I just own this little ristorante

Life may give you lemons when dancing with the demons

No stresso, no stresso, no need to be depresso

Chi è Tommy Cash

Pseudonimo di Thomas Tammemets (Tallinn, 18 novembre 1991), chi canta Espresso Macchiato è un rapper estone. Ha origini estoni, russe, ucraine e kazake e per questo motivo è un poliglotta fin da piccolo. In gioventù, Thomas ha sperimentato l’arte di strada, creando originali graffiti, per poi concentrarsi sulla musica e sul rap in particolare a partire dal 2012.

Il 15 febbraio 2025 si è esibito nella finale del concorso canoro di Tallinn, vincendolo. In tal modo ha conquistato il diritto di partecipare all’Eurovision Song Contest. Cash è presentato sul sito dell’Eurovision come un artista che si esibisce nei festival più prestigiosi, tra cui Glastonbury, e come un artista concettuale in grado di “miscelare una tenerezza pura con un umorismo distorto”.