Eurovision 2025: video e testo di ICH KOMME di Erika Vikman (Finlandia)

ICH KOMME è la canzone della cantante finlandese Erika Vikman per l’Eurovision Song Contest 2025, che si tiene a Basilea, in Svizzera.

Scritta, composta e prodotta dal duo Roos+Berg (Christel Roosberg e Jori Roosberg), la canzone fonde le tonalità della disco finlandese con la musica elettronica. Il testo, avvolto in un’ambiguità intrigante, trasmette “il gioioso messaggio del piacere, dell’estasi e dello stato di trance”.

Il video ufficiale della Finlandia per Eurovision 2025

Testo di ICH KOMME di Erika Vikman

(Ich komme)

On yö, sydän lyö, hän loveen lankeaa

Kuu nousee, maa kaartuu, mun portit aukeaa (Hei)

Mä oon Erika, tervetuloa

Sä oot ku ihana (Ah) trance-Jumala

Oo tääl ku kotona, tee ku haluut ja ku tuut

Tuun sun mukana

(Ich komme, ich komme)

Ja ennen ku tulee, se huutaa mulle

(Ich komme, ich komme)

Ja siihen mä kajautan kovaa: “Ich komme”

(Ich komme, ich komme)

Ja me yhessä tullaan ja ollaan sillee

(Ich komme, ich komme)

Et tälläst se on ku loveen lankee

(Wunderbar)

Mä oon Erika, hauska tavata

Ja tanssin sun kaa vaik häävalssin, mut nakuna

Mä oon Erika, sus on staminaa

Iske mut uudestaan, käy kii mun pakaraan

Ja ku haluut taas lovee, huuda: “Encore”

Ja, baby, ich komme

(Ich komme, ich komme)

Ja jälleen ku tulee, se huutaa mulle

(Ich komme, ich komme)

Enkä mä voi ku vaa parkuu: “Ich komme”

(Ich komme, ich komme)

Ja me yhessä tullaan ja ollaan sillee

(Ich komme, ich komme)

Tälläst se on ku loveen lankee

Let go ja anna tapahtuu

Baby, anna ittes ja mukaan tuu

Tähdet sun silmis, ja mä sun pääl

Baby, ansaitset kaiken hyvän tääl

Let go ja anna tapahtuu

Baby, voit viel ittees rakastuu

Tähdet sun silmis ja mä sun pääl

Baby, ansaitset kaiken hyvän tääl

(Ich komme, ich komme) Ich komme

(Ich komme, ich komme) Loveen lankee

(Ich komme, ich komme) Hei, baby

(Ich komme, ich komme) Ja tälläst se on ku loveen lankee

Traduzione

(Sto arrivando)

È notte, il cuore batte, cade in un solco

La luna sorge, la terra si piega, le mie porte si aprono (Ehi)

Sono Erika, benvenuti.

Sei come un meraviglioso (Ah) Dio in trance

Qui è come essere a casa, puoi fare ciò che vuoi e venire dove vuoi.

Verrò con te.

(Sto arrivando, sto arrivando)

E prima che arrivi, mi urla contro

(Sto arrivando, sto arrivando)

E a questo io rispondo forte: “Ich komme”

(Sto arrivando, sto arrivando)

E noi ci riuniremo e saremo lì.

(Sto arrivando, sto arrivando)

Ecco come succede quando cadi in una routine

(Meraviglioso)

Sono Erika, piacere di conoscerti.

E ho ballato con te anche se era un valzer nuziale, ma nuda

Io sono Erika, la tua resistenza.

Colpiscimi ancora, vai a f***ermi il c**o

E se vuoi un’altra pausa, grida: “Encore”

Sì, tesoro, sto arrivando.

(Sto arrivando, sto arrivando)

E quando torna di nuovo, mi urla contro

(Sto arrivando, sto arrivando)

E non posso fare a meno di piangere: “Ich komme”

(Sto arrivando, sto arrivando)

E noi ci riuniremo e saremo lì.

(Sto arrivando, sto arrivando)

Ecco cosa significa cadere in una routine

Lascia andare e lascia che accada

Tesoro, datti da fare e vieni con me

Stelle nei tuoi occhi e io sulla tua testa

Tesoro, ti meriti tutto il bene che c’è qui.

Lascia andare e lascia che accada

Tesoro, puoi ancora innamorarti di te stessa.

Le stelle nei tuoi occhi e io sulla tua testa

Tesoro, ti meriti tutto il bene che c’è qui.

(Sto arrivando, sto arrivando) Sto arrivando

(Sto arrivando, sto arrivando) Mi lascio trasportare dal ritmo

(Sto arrivando, sto arrivando) Ehi, tesoro

(Sto arrivando, sto arrivando) Ed è così che va a posto

Cosa ne pensate di ICH KOMME di Erika Vikman?