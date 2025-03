Eurovision 2025: video e testo di Bara Bada Bastu di KAJ (Svezia)

Bara bada bastu è un singolo del gruppo comico finlandese-svedese KAJ per l’Eurovision Song Contest 2025, che si tiene a Basilea, in Svizzera.

Nella canzone, KAJ canta nel dialetto di Vörå, un dialetto svedese di Finlandia parlato nella sua città natale. Sono presenti anche alcuni elementi tipicamente finlandesi, come la famosa sauna.

Bara bada bastu è l’unico brano in gara al Melodifestivalen che ha registrato oltre un milione di ascolti in un’unica giornata su Spotify, facendo l’apparizione nella classifica generale della piattaforma.

Il video ufficiale della Svezia per Eurovision 2025

Testo di Bara Bada Bastu KAJ

Nå jaa

Klockan slår, nu är det dags

All bekymber försvinder strax

Bästa båoti för kropp och själ

Fyra väggar i träpanel

(Oh, eh-oh, eh-oh) Vedin vår värmer lika bra

(Oh, eh-oh, eh-oh) Som tango me Arja Saijonmaa

Yksi, kaksi, kolme, sauna

Vi ska bada bastu, bastu, ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder är je vi som glöder, hundra grader, nå jaa

Bara bada bastu, bastu, heittää på så sveittin bara yr

Oh, bada bastu, joo

Vi ska bada bastu, bastu, ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder är je vi som glöder, hundra grader, nå jaa

Bara bada bastu, bastu, heittää på så sveittin bara yr

Oh, bada bastu, joo

Sauna

Sauna (Jaa just, jaa)

Häll på vattn och meir ångo nu

Tick, tick, tack, hur läng orkar du?

Nitti grader, vi är nästan där

Perkele, är va på värman jär

(Oh, eh-oh, eh-oh) Sveittin lackar, jaa, jaa

(Oh, eh-oh, eh-oh) Yksi, kaksi, kolme, sauna

Vi ska bada bastu, bastu, ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder är je vi som glöder, hundra grader, nå jaa

Bara bada bastu, bastu, heittää på så sveittin bara yr

Oh, bada bastu, joo

Sauna

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu (Ei saa peittää)

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Vi ska bada bastu, bastu, ångon åpp och släpp all stress idag

Bastubröder är je vi som glöder, hundra grader, nå jaa

Bara bada bastu, bastu, heittää på så sveittin bara yr

Oh, bada bastu, joo

Sauna

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Bara bada bastu, bara bada bastu

Bara bada, bara bada, bara bada bastu

Sauna

Traduzione

Beh, sì.

Il tempo stringe, ora è il momento

Tutte le preoccupazioni scompaiono immediatamente

La barca migliore per corpo e anima

Quattro pareti rivestite in legno

(Oh, eh-oh, eh-oh) Il nostro vedin si riscalda altrettanto bene

(Oh, eh-oh, eh-oh) Come il tango con Arja Saijonmaa

Uno, due, tre, sauna

Oggi faremo una sauna, una sauna, un bagno turco e ci libereremo di tutto lo stress.

Fratelli della sauna siamo noi che brilliamo, cento gradi, beh sì

Fai una sauna, una sauna, fa così caldo, sudi, ti senti stordito

Oh, fai una sauna, sì

Oggi faremo una sauna, una sauna, un bagno turco e ci libereremo di tutto lo stress

Fratelli della sauna siamo noi che brilliamo, cento gradi, beh sì

Fai una sauna, una sauna, fa così caldo, sudi, ti senti stordito

Oh, fai una sauna, sì

Sauna

Sauna (Sì, certo, sì)

Versare acqua e altro vapore ora

Tic, tic, tic, quanto riesci a resistere?

Novanta gradi, ci siamo quasi

Accidenti, cosa succede con il riscaldamento?

(Oh, eh-oh, eh-oh) Il sudore gocciola, sì, sì

(Oh, eh-oh, eh-oh) Uno, due, tre, sauna

Oggi faremo una sauna, una sauna, un bagno turco e ci libereremo di tutto lo stress.

Fratelli della sauna siamo noi che brilliamo, cento gradi, beh sì

Fai una sauna, una sauna, fa così caldo, sudi, ti senti stordito

Oh, fai una sauna, sì

Sauna

Basta fare una sauna, basta fare una sauna

Nuota e basta, nuota e basta, nuota e basta sauna

Basta fare una sauna, basta fare una sauna

Nuota, nuota, nuota, sauna (non puoi nasconderlo)

Basta fare una sauna, basta fare una sauna

Nuota e basta, nuota e basta, nuota e basta sauna

Basta fare una sauna, basta fare una sauna

Nuota e basta, nuota e basta, nuota e basta sauna

Oggi faremo una sauna, una sauna, un bagno turco e ci libereremo di tutto lo stress.

Fratelli della sauna siamo noi che brilliamo, cento gradi, beh sì

Fai una sauna, una sauna, fa così caldo, sudi, ti senti stordito

Oh, fai una sauna, sì

Sauna

Basta fare una sauna, basta fare una sauna

Nuota e basta, nuota e basta, nuota e basta sauna

Basta fare una sauna, basta fare una sauna

Nuota e basta, nuota e basta, nuota e basta sauna

Sauna

