Eurovision 2023: video, testo e traduzione di Samo Mi Se Spava di Luke Black (Serbia)

Luke Black rappresenta la Serbia all’Eurovision Song Contest 2023 con il suo brano in lingua madre Samo Mi Se Spava.

Il cantante si esibisce per la prima volta durante la prima semifinale il 9 maggio, in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play.

Il video ufficiale di Samo Mi Se Spava di Luke Black

Il testo di Samo Mi Se Spava a Eurovision 2023

Baby watch the world on fire

It is all a game to me

I don’t wanna choose my fighter

Who’s taking control of me?

Hello?

Samo mi se spava [I just wanna sleep]

Spavaj [Go to sleep]

I just wanna sleep forever (s-spavaj)

Like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (s-spavaj) [I just wanna sleep forever]

Dok svet gori [While the world is burning]

I just wanna close my eyes

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (s-spavaj) [i just wanna sleep forever]

Dok svet gori [while the world is burning]

Noć je, beskonačni sati [In the night, the endless hours]

Na ramenu djavoli [Devils on my shoulder]

Želim samo večno spati [I just wanna sleep forever]

Tako da ih pobedim [So I can power over]

Hello?

Game over

S-spavaj

Rat, glad je, bez nade [War, hunger, without hope]

Savest spava [Conscience is sleeping]

Dok svet gori [While the world is burning]

Kraj je, mrak traje [It is the end, the darkness continues]

Razum spava [Mind is sleeping]

Dok svet gori [While the world is burning]

S-spavaj

Samo mi se spava

Traduzione

Baby guarda il mondo in fiamme

Per me è tutto un gioco

Non voglio scegliere il mio combattente

Chi sta prendendo il controllo di me?

Ciao?

Voglio solo dormire

Vai a dormire

Voglio solo dormire per sempre (s-dormire)

Mi piace di più quando sogno

Voglio solo dormire per sempre (s-dormire) [Voglio solo dormire per sempre]

Mentre il mondo sta bruciando

Voglio solo chiudere gli occhi

E falla finita

Voglio solo dormire per sempre (s-dormire) [voglio solo dormire per sempre]

Mentre il mondo sta bruciando

Nella notte, le ore infinite

Diavoli sulla mia spalla

Voglio solo dormire per sempre [Voglio solo dormire per sempre]

Quindi posso dare potere

Ciao?

Game Over

S-dormi

Guerra, fame, senza speranza [Guerra, fame, senza speranza]

La coscienza dorme

Mentre il mondo sta bruciando

È la fine, l’oscurità continua [È la fine, l’oscurità continua]

La mente dorme

Mentre il mondo sta bruciando

S-dormi

ho solo sonno

Non perderti tutti i nostri aggiornamenti su Eurovision