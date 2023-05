Eurovision 2023: video, testo e traduzione di Duje di Albina & Familja Kelmendi (Albania)

Ecco il video ufficiale, il testo e la traduzione della canzone in gara a Eurovision Song Contest 2023.

In fondo all’articolo puoi guardare anche il video della performance, durante la semifinale di giovedì 11 maggio.

Il video ufficiale del brano

Testo Duje di Albina & Familja Kelmendi (Albania)

Diçka mrena

Frymën ma nal’

S’di çka bohet, bohet

Po du me e nal’

Ç’ka o ka bohet?

Krejt tu i pas’

E krejt tu i pas’

S’po muj me u k’naq

Jan’ tu u nda

Vec për nji fjal’

Jan’ tu u nda

Dashnin’ kan’ vra

Jan’ tu u nda

E kan’ harru

Se kan’ nji shpi

Sofër me f’mij’

Duje

Si dikur ti duje

At’ dashni ti ruje

Si jeten ti duje

Mos e gjuj me gure

Si dikur ti duje

At’ dashni ti ruje

Sa jeten ti duje

Jan’ tu u nda

Vec për nji fjal’

Jan’ tu u nda

Dashnin’ kan’ vra

Jan’ tu u nda

E kan’ harru

Se kan’ nji shpi

Sofër me f’mij’

Duje

Si dikur ti duje

At’ dashni ti ruje

Si jeten ti duje

Mos e gjuj me gure

Si dikur ti duje

At’ dashni ti ruje

Sa jeten ti duje

Duje , duje

Jan’ tu u nda

Duje, duje

Vec për nji fjal’

Jan’ tu u nda

Dashnin’ kan’ vra

Duje, duje

Jan’ tu u nda

Duje, duje

E kan’ harru

Se kаn’ nji ѕhpi

Sofër me f’mij’

Duje, duje

Traduzione

Qualcosa dentro di me

Mi toglie il fiato

Non so cosa sta succedendo

Ma voglio farlo smettere

Cosa sta succedendo?

Avere tutto

E avere tutto

Ma non è abbastanza

Stanno cadendo a pezzi

Solo per una parola

Stanno cadendo a pezzi

Hanno ucciso l’amore

Stanno cadendo a pezzi

E si sono dimenticati

Come eravamo una casa

Una tavola imbandita di bambini

Lo adoro

Come se lo amassi

Quell’amore, tienilo

Proprio come la vita, la ami

Non lanciarci pietre

Ma proprio come una volta, lo adoro

Quell’amore, tienilo

Come la vita che ami, amala

Amalo, amalo

Stanno cadendo a pezzi

Amalo, amalo

Solo per una parola

Stanno cadendo a pezzi

Hanno ucciso l’amore

Amalo, amalo

Stanno cadendo a pezzi

Amalo, amalo

E si sono dimenticati

Come eravamo una casa

Un tavolo pieno di bambini

Amalo, amalo

Il video dell’esibizione a Eurovision 2023

(video a breve)