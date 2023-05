David di Donatello 2023: tutti i vincitori della 68esima edizione

Si sono tenuti ieri sera i David di Donatello 2023 che hanno visto protagonisti tanti volti del cinema italiano contemporaneo e non solo. Come tutti gli anni l’Accademia del Cinema Italiano ha premiato i titoli e le personalità più significative della stagione appena trascorsa.

Scopriamo i vincitori.

Tutti i vincitori dei David di Donatello 2023:

MIGLIOR FILM

Le otto montagne

MIGLIOR REGIA

Marco Bellocchio per il film Esterno notte

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Giulia Louise Steigerwalt per il film Settembre

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Roberto Andò, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso per il film La stranezza

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch per il film Le otto montagne

MIGLIOR PRODUTTORE

Angelo Barbagallo per Bibi Film; Attilio De Razza per Tramp Limited; con Medusa Film e Rai Cinema per il film La stranezza

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Barbara Ronchi per il film Settembre

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio Gifuni per il film Esterno notte

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Emanuela Fanelli per il film Siccità

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Francesco Di Leva per il film Nostalgia

MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Ruben Impens per il film Le otto montagne

MIGLIORE COMPOSITORE

Stefano Bollani per il film Il pataffio

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

“Proiettili (Ti mangio il cuore)” musica di Joan Thiele, Elisa Toffoli, Emanuele Triglia, testi e interpretazione di Elodie, Joan Thiele per il film Ti mangio il cuore

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Per la scenografia: Giada Calabria – per l’arredamento: Loredana Raffi per il film La stranezza

MIGLIORI COSTUMI

Maria Rita Barbera per il film La stranezza

MIGLIOR TRUCCO

Enrico Iacoponi per il film Esterno notte

MIGLIOR ACCONCIATURA

Desiree Corridoni per il film L’ombra di Caravaggio

MIGLIORE MONTAGGIO

Francesca Calvelli con la collaborazione di Claudio Misantoni per il film Esterno notte

MIGLIOR SUONO

Presa Diretta: Alessandro Palmerini – Post-Produzione: Alessandro Feletti – Mix: Marco Falloni per il film Le otto montagne

MIGLIORI EFFETTI VISIVI – VFX

Marco Geracitano per il film Siccità

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

The Fabelmans di Steven Spielberg (01 Distribution)

PREMIO CECILIA MANGINI AL MIGLIOR DOCUMENTARIO

Il Cerchio di Sophie Chiarello

DAVID GIOVANI

L’ombra di Caravaggio di Michele Placido

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella

DAVID DELLO SPETTATORE

Il grande giorno di Massimo Venier

Quest’anno i David di Donatello hanno premiato Marina Cicogna con il premio alla carriera. Il David Speciale è invece andato a Isabella Rossellini ed Enrico Vanzina.

