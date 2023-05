Eurovision 2023: video, testo e traduzione di Mama ŠČ di Let 3 (Croazia)

Let 3 rappresenta la Croazia all’Eurovision Song Contest 2023 con il suo brano in lingua madre Mama ŠČ.

Il gruppo si esibisce per la prima volta durante la prima semifinale il 9 maggio, in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play.

Il video ufficiale di Mama ŠČ di Let 3 (Croazia)

Il testo di Mama ŠČ di Let 3 a Eurovision 2023

Mama kupila traktora ŠČ!

Mama kupila traktora ŠČ!

Mama kupila traktora

Trajna nina armagedonona ŠČ!

Mama kupila traktora ŠČ!

Mama kupila traktora ŠČ!

Mama kupila traktora

Trajna nina armagedonona ŠČ!

TRAKTORA

A b c č ć d dž…

Mama ja se idem igrat

Rat rat rat

Mama idem u rat

Mama ljubila morona ŠČ!

Mama ljubila morona ŠČ!

Mama ljubila morona

Trajna nina armagedonona ŠČ!

A B C Č Ć D DŽ Đ E F G H I J K L LJ M N NJ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž…

Mama, mama, mama, mama

ja se idem igrat

Mama idem u rat

Onaj mali psihopat

Rat rat rat

Mali podli psihopat

Rat rat rat

Krokodilski psihopat

Mama idem u rat

TRAKTORA

Onaj mali psihopat

Rat rat rat

Mali podli psihopat

Rat rat rat

Krokodilski psihopat

Mama idem u rat

Onaj mali psihopat

Rat rat rat

Mali podli psihopat

Rat rat rat

Krokodilski psihopat

Mama idem u rat

Traduzione

La mamma ha comprato un trattore ŠČ!

La mamma ha comprato un trattore ŠČ!

La mamma ha comprato un trattore

Nina permanente di Armageddon ŠČ!

La mamma ha comprato un trattore ŠČ!

La mamma ha comprato un trattore ŠČ!

La mamma ha comprato un trattore

Nina permanente di Armageddon ŠČ!

TRATTORE

A b cèć dž…

Mamma, vado a giocare

Guerra guerra guerra

Mamma, vado in guerra

La mamma ha baciato il deficiente ŠČ!

La mamma ha baciato il deficiente ŠČ!

La mamma ha baciato il deficiente

Nina permanente di Armageddon ŠČ!

A B C Č Ć D DŽ Đ E F G H I J K L LJ M N NJ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž…

Mamma, mamma, mamma, mamma

Sto per giocare

Mamma, vado in guerra

Quel piccolo psicopatico

Guerra guerra guerra

Un piccolo psicopatico meschino

Guerra guerra guerra

Psicopatico coccodrillo

Mamma, vado in guerra

TRATTORE

Quel piccolo psicopatico

Guerra guerra guerra

Un piccolo psicopatico meschino

Guerra guerra guerra

Psicopatico coccodrillo

Mamma, vado in guerra

Quel piccolo psicopatico

Guerra guerra guerra

Un piccolo psicopatico meschino

Guerra guerra guerra

Psicopatico coccodrillo

Mamma, vado in guerra

Non perderti tutti i nostri aggiornamenti su Eurovision