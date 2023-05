Eurovision 2023: video, testo e traduzione di Watergun di Remo Forrer (Svizzera)

Remo Forrer rappresenta la Svizzera all’Eurovision Song Contest 2023 con il suo brano in lingua Inglese Watergun.

Il cantante si esibisce per la prima volta durante la prima semifinale il 9 maggio, in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play.

Il video ufficiale di Watergun di Remo Forrer (Svizzera)

Il testo di Watergun di Remo Forrer a Eurovision 2023

When we were boys

We played pretend

Army tanks and army men

Hide and seek

Grow to be the kings we dream

Where did we go?

We’re standin’ on the frontline

Where did we go, we go?

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

We ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

No no

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

‘Coz we ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

Just body bags that we’ve become

Adolescence, breaking rules

Nothin’ hurts when you‘re bulletproof

I remember, yes, I do, I do

Where did we go?

We’re standin’ on the frontline

Where did we go, we go?

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

We ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

No, no

I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

Cause we ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

Just body bags that we’ve become

What we’ve become

What we’ve become

What we’ve become

Playin’ with water guns

Not playin’ with water guns

Traduzione

Quando eravamo ragazzi

Abbiamo giocato a fingere

Carri armati dell’esercito e uomini dell’esercito

Nascondino

Crescere per essere i re che sogniamo

Dove siamo andati?

Siamo in prima linea

Dove siamo andati, andiamo?

Non voglio essere un soldato, soldato

Non voglio dover giocare con sangue vero

Non stiamo giocando ora

Non posso girarmi e scappare

Niente pistole ad acqua

No no

Non voglio essere un soldato, soldato

Non voglio dover giocare con sangue vero

Perché non stiamo giocando ora

Non posso girarmi e scappare

Niente pistole ad acqua

Solo sacchi per cadaveri che siamo diventati

Adolescenza, rottura delle regole

Niente fa male quando sei a prova di proiettile

Ricordo, sì, lo voglio, lo voglio

Dove siamo andati?

Siamo in prima linea

Dove siamo andati, andiamo?

Non voglio essere un soldato, soldato

Non voglio dover giocare con sangue vero

Non stiamo giocando adesso

Non posso girarmi e scappare

Niente pistole ad acqua

No, no

Non voglio essere un soldato, soldato

Non voglio dover giocare con sangue vero

Perché non stiamo suonando adesso

Non posso girarmi e scappare

Niente pistole ad acqua

Solo sacchi per cadaveri che siamo diventati

Cosa siamo diventati

Cosa siamo diventati

Cosa siamo diventati

Giocando con le pistole ad acqua

Non giocare con le pistole ad acqua

