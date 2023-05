Eurovision 2023: video, testo e traduzione di We are one di Wild Youth (Irlanda)

Wild Youth rappresenta l’Irlanda all’Eurovision Song Contest 2023 con il suo brano in lingua inglese We are one.

Il gruppo si esibisce per la prima volta durante la prima semifinale il 9 maggio, in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play.

Il video ufficiale di We are one di Wild Youth (Irlanda)

Il testo di We are one di Wild Youth a Eurovision 2023

We take our first breath and then we exhale

Then we give it all we got until we fail

We get back up again we take a look around

Oh life can be a long road but at least we’re not alone

We might be different, we might be unique

You might be a leader I might be a freak

And we might be different but under the falling Sun

Tonight…

We are one!

We are one!

When we rise, we rise like the Sun

When we go down, we go down

We go down, we go down

We keep on fighting, turning every stone

And life can be a long road, at least we’re not alone

We might be different, we might be unique

You might be a leader, I might be a freak

And we might be different but under the falling Sun

Tonight…

We are one!

We are one!

When we rise, we rise like the Sun

When we go down, we go down

We go down, we are one

We might be different, we might be unique (we are one)

You might be a leader I might be a freak (we are one)

When we rise, we rise like a sun

When we go down, we go down, we go down, we go…

We are one!

We might be different, we might be unique

You might be a leader I might be a freak

And we might be different but under the falling Sun

Tonight…

We are one!

Traduzione

Prendiamo il nostro primo respiro e poi espiriamo

Poi diamo tutto quello che abbiamo finché non falliamo

Ci alziamo di nuovo, diamo un’occhiata in giro

Oh, la vita può essere una lunga strada, ma almeno non siamo soli

Potremmo essere diversi, potremmo essere unici

Potresti essere un leader, io potrei essere un mostro

E potremmo essere diversi ma sotto il sole che tramonta

Stasera…

Noi siamo uno!

Noi siamo uno!

Quando ci alziamo, ci alziamo come il sole

Quando scendiamo, scendiamo

Scendiamo, scendiamo

Continuiamo a combattere, girando ogni pietra

E la vita può essere una lunga strada, almeno non siamo soli

Potremmo essere diversi, potremmo essere unici

Potresti essere un leader, io potrei essere un mostro

E potremmo essere diversi ma sotto il sole che tramonta

Stasera…

Noi siamo uno!

Noi siamo uno!

Quando ci alziamo, ci alziamo come il sole

Quando scendiamo, scendiamo

Scendiamo, siamo uno

Potremmo essere diversi, potremmo essere unici (siamo uno)

Potresti essere un leader, potrei essere un mostro (siamo uno)

Quando ci alziamo, ci alziamo come un sole

Quando scendiamo, scendiamo, scendiamo, andiamo…

Noi siamo uno!

Potremmo essere diversi, potremmo essere unici

Potresti essere un leader, io potrei essere un mostro

E potremmo essere diversi ma sotto il sole che tramonta

Stasera…

Noi siamo uno!

Non perderti tutti i nostri aggiornamenti su Eurovision