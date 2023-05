Eurovision 2023: video, testo e traduzione di Ai Coração di Mimicat (Portogallo)

Mimicat rappresenta il Portogallo all’Eurovision Song Contest 2023 con il suo brano in lingua madre Ai Coração.

La cantante si esibisce per la prima volta durante la prima semifinale il 9 maggio, in onda su Rai 2 e in streaming su Rai Play.

Il video ufficiale di Ai Coração di Mimicat (Portogallo)

Il testo di Ai Coração di Mimicat a Eurovision 2023

Ai Coração que não me deixas em paz

Não me dás sossego, não me deixas capaz

Tenho a cabeça e a garganta num nó

Que não se desfaz e nem assim tu tens dó

Sinto-me tonta, cada dia pior

Já não sei de coisas que sabia de cor

As pulsações subiram quase pra mil

Estou louca, completamente senil

O peito a arder, a boca seca eu sei lá

O que te fazer, amor pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração, ai coração, diz-me lá se és meu

As horas passam e o sono não vem

Ouço as corujas e os vizinhos também

O meu juízo foi-se e por lá ficou

Alguém me tire deste estado em que estou

O doutor diz que não há nada a fazer

Caso perdido, vi-o eu a escrever

Ando perdida numa outra dimensão

Toda eu sou uma grande confusão

O peito a arder, a boca seca eu sei lá

O que te fazer, amor pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração, ai coração, ai coração, diz-me lá se és meu

O peito a arder, a boca seca eu sei lá

O que te fazer, amor pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração, ai coração, ai coração, ai coração,

diz-me lá se és meu

Traduzione

Oh cuore, non mi lascerai solo

Non mi dai pace, non mi rendi capace

Ho un nodo alla testa e alla gola

Questo non va in pezzi e anche allora non ti senti dispiaciuto

Mi sento girare la testa, peggiorando ogni giorno

Non so più cose che conoscevo a memoria

Le pulsazioni salirono quasi a mille

Sono pazzo, completamente senile

Il petto che brucia, la bocca secca, non lo so

Cosa fare con te, l’amore per me così non funziona

Perché sembra che io non sia più io

Oh cuore, oh cuore, dimmi se sei mio

Le ore passano e il sonno non arriva

Sento i gufi e anche i vicini

Il mio giudizio è andato ed è rimasto lì

Qualcuno mi tiri fuori dallo stato in cui mi trovo

Il dottore dice che non c’è niente da fare

Caso perso, l’ho visto scrivere

Mi sono perso in un’altra dimensione

Sono tutto un gran casino

Il petto che brucia, la bocca secca, non lo so

Cosa fare con te, l’amore per me così non funziona

Perché sembra che io non sia più io

Oh cuore, oh cuore, oh cuore, dimmi se sei mio

Il petto che brucia, la bocca secca, non lo so

Cosa fare con te, l’amore per me così non funziona

Perché sembra che io non sia più io

Oh cuore, oh cuore, oh cuore, oh cuore,

dimmi se sei mia

