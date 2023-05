Eurovision 2023: video, testo e traduzione di Future Lover di Brunette (Armenia)

Future Lover di Brunette (Armenia) all’Eurovision Song Contest 2023: ecco il video, testo e la traduzione.

La prima esecuzione del brano avviene durante la seconda semifinale dell’11 maggio, in fondo all’articolo puoi guardare il video della performance.

Il video ufficiale della canzone in gara all’Eurovision

Il testo di Future Lover di Brunette (Armenia)

I just wanna make art

Read books and just find someone

Who likes me enough to kiss my face

I wanna explore with him and visit old bookstores

And cute little things, like drink smoothies at near cafes

Oh oh oh…

Drink smoothies at near cafes

Oh oh oh…

Oh future lover, I hope it all comes naturally

I hope our love is quiet outside, but loud inside oh baby

Oh future lover, this song I wrote for you

This song I wrote for you my future lover

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

It’s like a daydream, but I got some other, better plans

I wanna scream and shout

My heart caught in chains

Cold heart, cold hands, fire in my veins

Fire in my veins, heart in chains

I’m a volcano that is going to explode in a sec’

I’m so hypnotised by someone that I’ve never ever met

Don’t wanna forget, am I dreaming yet?

Poetic dream, I don՚t want it to end oh

3 minutes of making impossible plans

7 minutes of unnecessary panic attacks

Here I go with the coldest hands

Here I go with still no plans oh, still no plans

I can’t cool off, no I can’t relax

Lord what I’m gonna’ do my pain just attacks

I still have the coldest hands

Oh my Lord, my Lord

My pain, my panic attacks, oh

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

U du indznits’ herru

Lk’vats yes herru, herru yes du

Yerazums yes u du eink’ lurr

Molorvum eink’ herru – herru herrvum

Traduzione

Voglio solo fare arte

Leggi libri e trova qualcuno

A chi piaccio abbastanza da baciarmi la faccia

Voglio esplorare con lui e visitare vecchie librerie

E piccole cose carine, come bere frullati nei caffè vicini

Oh oh oh…

Bevi frullati nei caffè vicini

Oh oh oh…

Oh futuro amante, spero che tutto venga naturale

Spero che il nostro amore sia silenzioso fuori, ma rumoroso dentro oh piccola

Oh futuro amante, questa canzone che ho scritto per te

Questa canzone l’ho scritta per te mio futuro amante

Decido di essere buono, fare del bene, avere un bell’aspetto

Decido di essere buono, fare del bene, avere un bell’aspetto

Decido di essere buono, fare del bene, avere un bell’aspetto

Decido di essere buono, fare del bene, avere un bell’aspetto

È come un sogno ad occhi aperti, ma ho altri piani migliori

Voglio urlare e gridare

Il mio cuore incatenato

Cuore freddo, mani fredde, fuoco nelle vene

Fuoco nelle vene, cuore in catene

Sono un vulcano che sta per esplodere in un secondo’

Sono così ipnotizzato da qualcuno che non ho mai incontrato

Non voglio dimenticare, sto già sognando?

Sogno poetico, non voglio che finisca oh

3 minuti di fare piani impossibili

7 minuti di inutili attacchi di panico

Qui vado con le mani più fredde

Eccomi qui senza ancora piani oh, ancora senza piani

Non riesco a calmarmi, no non riesco a rilassarmi

Signore, cosa farò, il mio dolore si limita ad attaccare

Ho ancora le mani più fredde

Oh mio Signore, mio Signore

Il mio dolore, i miei attacchi di panico, oh

Decido di essere buono, fare del bene, avere un bell’aspetto

Decido di essere buono, fare del bene, avere un bell’aspetto

Decido di essere buono, fare del bene, avere un bell’aspetto

Decido di essere buono, fare del bene, avere un bell’aspetto

Sei così lontano da me

Lasciato solo, lontano, molto lontano

Tu ed io, silenziosi nel mio sogno

Siamo persi, molto, molto lontano

Il video dell’esibizione dell’Armenia a Eurovision 2023