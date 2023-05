Eurovision 2023: video, testo e traduzione di D.G.T. (Off And On) di Theodor Andrei (Romania)

D.G.T. (Off And On) di Theodor Andrei (Romania) all’Eurovision Song Contest 2023 : ecco il video, testo e la traduzione.

La prima esecuzione del brano avviene durante la seconda semifinale dell’11 maggio, in fondo all’articolo puoi guardare il video della performance.

Il video ufficiale della canzone in gara a Eurovision

Testo D.G.T. (Off And On) di Theodor Andrei (Romania)

Oricât scriu, cu-oricât skill

Pe orice stil, cât de fin

Ea ma bagă-n-trun film de mă simt iar copil

Mă învârt gen vinyl

Că eu vreau să joc în filmul ei

Oricât stau, oricât dau

Oricât vreau, oricât beau

Orice top, orice toc

Orice alții vorbeau

Mie tot nu-mi păsa

O alegeam și din mii de femei

Că eu număr, ea se-ascunde

Eu o sun, ea nu raspunde

Meci de box cu-atâtea runde

Și ca pe un inel

Mă joacă pe degete

Am încredere

Da’ minte așa frumos

Mă-ntoarce pe dos

Vorbește murdar

Da’ când vrea ea doar

Minte așa-ușor

Lasă patul gol

Pe degete

Am încredere

Da’ minte așa frumos

Mă-ntoarce pe dos

Vorbește murdar

Da’ când vrea ea doar

Minte așa-ușor

Lasă patul gol

Don’t you know, don’t you know

Don’t you just wanna sit right next to me

With your favourite dress on the floor and your dreams

The scent of mistake just reminds you of me

And now all of your demons keep screaming my name

Take a little sip of venom now

Say you love me

Say you want me now

Fool me all over again baby

Lost in your eyes

Nights I crave the touch of you

Wondering just what you do

I’m begging you, I’m on my knees

Take your clothes off

Step on me

And I’m lost in your bed sheets

Tryna get closer

With marks on my neck and your makeup all over

Photos of us

They remind me, I still love you

What’s a king without a queen

What’s another way to get me sober

De-ge-te, de ce te temi, spune-mi repede

Mi-ai alergat prin cap pe toate pernele

De-ge-te, de ce nu vezi că mi-e sete de

Otrava ei

Off and on

Like a radio song (What?)

Messing me around (Uh)

Turning upside down (Yeah)

Dirty talking me

Everyday’s a game (Everyday’s a game)

Lets me sleep alone

She plays me like oh

Am încredere

Da’ minte așa frumos

Mă-ntoarce pe dos

Vorbește murdar

Da’ când vrea ea doar

Minte așa-ușor

Lasă patul gol

Pe degete

Am încredere

Da’ minte așa frumos

Mă-ntoarce pe dos

Vorbește murdar

Da’ când vrea ea doar

Minte așa-ușor

Lasă patul gol

Pe degete

Traduzione

Non importa quanto scrivo, con qualsiasi abilità

Su qualsiasi stile, non importa quanto bene

Mi mette in un film in cui mi sento di nuovo bambino

Sto girando come un vinile

Perché voglio recitare nel suo film

Non importa quanto rimango, quanto do

Quanto voglio, quanto bevo

Qualsiasi top, qualsiasi tacco

Qualunque cosa stessero dicendo gli altri

Non me ne potrebbe fregare di meno

La stavo scegliendo tra mille donne

Perché sto contando, lei si nasconde

La chiamo, non risponde

Un incontro di boxe con così tanti round

E proprio come un anello

Mi suona con le dita

mi fido di lei

Lei mente magnificamente

Mi capovolgi

Parlare sporco di me

Ma proprio quando vuole

Mentire così facilmente

Lasciando il letto vuoto

Sulle sue dita

mi fido di lei

Lei mente magnificamente

Mi capovolgi

Parlare sporco di me

Ma proprio quando vuole

Mentire così facilmente

Lasciando il letto vuoto

Non lo sai, non lo sai

Non vuoi solo sederti accanto a me?

Con il tuo vestito preferito sul pavimento e i tuoi sogni

L’odore dell’errore ti ricorda solo me

E ora tutti i tuoi demoni continuano a urlare il mio nome

Bevi un piccolo sorso di veleno adesso

Dimmi che mi ami

Dimmi che mi vuoi adesso

Prendimi in giro di nuovo piccola

Perso nei tuoi occhi

Notti che desidero ardentemente il tuo tocco

Mi chiedo solo cosa fai

Ti prego, sono in ginocchio

Spogliati

Calpestami

E mi sono perso tra le tue lenzuola

Sto cercando di avvicinarmi

Con segni sul mio collo e il tuo trucco dappertutto

Foto di noi

Mi ricordano, ti amo ancora

Cos’è un re senza una regina

Qual è un altro modo per farmi sobrio

Dita, di cosa hai paura, dimmelo in fretta

Mi hai attraversato la testa su tutti i cuscini

Finggers, perché non vedi che ho sete del suo veleno

Spento e acceso

Come una canzone radiofonica (Cosa?)

Prendermi in giro (Uh)

Capovolgersi (Sì)

Parlare sporco di me

Ogni giorno è un gioco (ogni giorno è un gioco)

Mi fa dormire da solo

Mi interpreta come oh

mi fido di lei

Lei mente magnificamente

Mi capovolgi

Parlare sporco di me

Ma proprio quando vuole

Mentire così facilmente

Lasciando il letto vuoto

Sulle sue dita

mi fido di lei

Lei mente magnificamente

Mi capovolgi

Parlare sporco di me

Ma proprio quando vuole

Mentire così facilmente

Lasciando il letto vuoto

Sulle sue dita.

Il video dell’esibizione a Eurovision 2023

(video a breve)