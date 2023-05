Eurovision 2023: video, testo e traduzione di Bridges di Alika (Estonia)

Alika è in gara con Bridges (Estonia) all’Eurovision Song Contest 2023: ecco il video, testo e la traduzione.

La prima esecuzione del brano avviene durante la seconda semifinale dell’11 maggio, in fondo all’articolo puoi guardare il video della performance.

Il video ufficiale della canzone

Testo Alika – Bridges (Estonia) a Eurovision 2023

Now I’m heading home

To solid ground

Realised that all the lies I’ve told myself have died

Bring me to the place

Where I belong

Filled with all the memories and dreams I have ignored

Aaaa, Aaaa, AaaaThere is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges

There is one more thing

You need to know

That I forgive myself for all the lies I said before

Now I see the road

Of leading lights

Showing me where I should go and what to leave behind

Aaaa Aaaa

There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges

You will find a way

To begin again

No more time to waste

Or to play pretend

Now I see myself

Building up a world of bridges

I remember all the things that I went through

All the lies and blurry lines and city lights I knew

Now I’m strong enough to see what lays inside

And I can feel it all

There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges

You will find a way

To begin again

No more time to waste

Or to play pretend

Now I see myself

Building up a world of bridges.

Traduzione

Ora sto andando a casa

A terra ferma

Mi sono reso conto che tutte le bugie che mi sono detto sono morte

Portami sul posto

Dove appartengo

Pieno di tutti i ricordi e i sogni che ho ignorato

Aaaa, Aaaa, AaaaC’è sempre tempo

Per rimettersi in carreggiata

Abbattere i muri

Lentamente ogni passo

Ora mi vedo

Costruire un mondo di ponti

C’è un’altra cosa

Devi sapere

Che mi perdono per tutte le bugie che ho detto prima

Ora vedo la strada

Di luci principali

Mostrandomi dove dovrei andare e cosa lasciarmi alle spalle

Aaaaaaaa

C’è sempre tempo

Per rimettersi in carreggiata

Abbattere i muri

Lentamente ogni passo

Ora mi vedo

Costruire un mondo di ponti

Troverai un modo

Per ricominciare

Non c’è più tempo da perdere

O per fingere

Ora mi vedo

Costruire un mondo di ponti

Ricordo tutte le cose che ho passato

Tutte le bugie, le linee sfocate e le luci della città che conoscevo

Ora sono abbastanza forte per vedere cosa c’è dentro

E posso sentire tutto

C’è sempre tempo

Per rimettersi in carreggiata

Abbattere i muri

Lentamente ogni passo

Ora mi vedo

Costruire un mondo di ponti

Troverai un modo

Per ricominciare

Non c’è più tempo da perdere

O per fingere

Ora mi vedo

Costruire un mondo di ponti

Il video dell’esibizione dell’Estonia a Eurovision 2023