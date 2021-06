Enula parla di Amici 20 e di Con(Torta) (video intervista!)

La redazione di Ginger Generation ha avuto l’occasione qualche giorno fa di scambiare due chiacchiere in diretta su Instagram con Enula!

Clicca qui per attivare la prova gratis di Amazon Music Unlimited e ascoltare le canzoni di Amici!

Proprio così! L’artista in gara ad Amici 20 ha chiacchierato con noi della sua esperienza nella scuola di spettacolo più importante d’Italia, ma anche del suo primo disco!

Da pochi giorni è infatti disponibile su tutte le piattaforme di streaming e negli online store Con(Torta), il suo primo vero progetto discografico.

Clicca qui per comprare Con(Torta)





Il disco di Enula è anticipato dall’uscita del singolo Impronte. Ecco di che cosa parla la canzone:

Il pezzo è il racconto di una storia d’amore tormentata, in bilico tra il desiderio di respingersi e l’irrefrenabile voglia di stare insieme, una relazione custodita preziosamente da chi la vive, nascosta agli occhi del mondo esterno.

Alla penna della giovane artista si è unito Franco126, uno dei cantautori più interessanti e affermati del panorama nazionale, che contribuisce ad impreziosire ulteriormente il pezzo. “Impronte” è stato prodotto da Dardust, producer multiplatino che ha firmato alcuni dei più grandi successi degli ultimi anni.

La video intervista di Enula su Ginger Generation

Enula parla di Amici 20 e del disco Con(Torta)

Watch this video on YouTube

Insieme a Enula siamo rimasti una ventina di minuti a parlare non solo della sua esperienza ad Amici ma anche del suo processo creativo.

L’artista ci ha raccontato di essere una “ladra”a livello artistico, e di essere sempre pronta ad imparare dagli altri e assorbire le loro energie positive. In questo senso la convivenza con gli altri ragazzi di Amici è stata sicuramente un’ottima occasione.

Enula ci ha anche raccontato di essersi messa a scrivere un libro (chi lo sa quando uscirà!) e ha risposto ad una delle domande più assurde diventate virali sui social in questi giorni. Per scoprire di quale domanda si tratta non perdetevi la nostra intervista qui sotto!