Pezzo di cuore è ufficialmente il titolo del primo singolo in collaborazione fra Emma e Alessandra Amoroso! Avete capito bene, carissimi fan di Amici! Le due artiste salentine hanno deciso di esaudire il desiderio dei fan pubblicando la loro prima collaborazione inedita, in arrivo a breve.







Ecco l’annuncio di Pezzo di cuore di Emma e Alessandra Amoroso!

Sul nostro profilo Instagram vi avevamo anticipato questa bellissima notizia giusto ieri. Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, nelle scorse ore, avevano lanciato sui social una serie di teaser che ci avevano insospettito.

Prima le due artiste avevano simultaneamente cambiato le rispettive immagini del profilo su Instagram. Successivamente Alessandra e Emma avevano condiviso sui loro profili le immagini del loro live all’Arena di Verona. Due clip molto emozionanti dove si dimostravano affetto e stima reciproche.

Poi, sul profilo di Emma, è apparso un countdown che puntava alle ore 15 di oggi, 4 gennaio 2020. L’anno nuovo, insomma, inizia proprio con il piede giusto!

Emma Marrone si conoscono da tanti anni proprio grazie ad Amici. Le due ex vincitrici sono state a fasi alterne giudici e docenti della scuola, regalandoci emozioni come pochi altri docenti.

Le due artiste, come saprete, sono anche due delle fondatrici del progetto Una, nessuna, centomila. Stiamo parlando del grande concerto, rimandato a causa del Covid, per raccogliere fondi contro la violenza sulle donne. Emma e Alessandra, inoltre, hanno partecipato insieme ad Amiche in Arena.

Siamo davvero super curiosi di ascoltare quello che Emma e Alessandra hanno preparato per noi!

