Justin Bieber canta su Instagram un pezzo del suo nuovo album?

Nel nuovo video pubblicato da Justin Bieber sui social, la star accenna piano e voce un nuovo brano che potrebbe essere una delle sue prossime canzoni. Se fosse vero sarebbe una conferma ulteriore alla notizia che riguarda il suo imminente album, la cui uscita sembra prevista entro la fine del 2020.

Justin Bieber shares new song idea at the piano on Instagram. 🎹 pic.twitter.com/iR4j8s3fn8 — Pop Crave (@PopCrave) September 7, 2020

Justin Bieber, in effetti, è stato impegnato a registrare segretamente nuova musica durante tutta la quarantena per realizzare il nuovo disco. I pochi fortunati che l’hanno già ascoltato riferiscono che i brani inclusi nel progetto sono il miglior lavoro che l’artista abbia mai scritto!

Se non fosse stato per il COVID-19, quest’estate l’artista sarebbe partito con il suo tour negli stadi di Changes, ma la crisi sanitaria globale lo ha tenuto a casa. Di conseguenza, ne ha approfittato per comporre della nuova musica.

Ci ha pensato Hollywood Life a rivelare in anteprima i nuovi piani di Justin per quest’anno. Alla rivista di gossip, una fonte vicino all’artista ha raccontato questi dettagli:

Ha già girato dei video musicali di recente e i suoi fan avranno una grande sorpresa. È un album pop, ma avrà una voce straordinaria, storie incredibili, successi davvero mondiali. La nuova musica arriverà il mese prossimo.

Anche se si tratta solo di indiscrezioni, qualche giorno fa Justin Bieber e il suo manager hanno deciso di inviare ai fan dei nuovi indizi, piuttosto inequivocabili. Justin, per esempio, ha cambiato la sua bio di Instagram con una serie di misteriosi puntini di sospensione.

Nel frattempo, il suo storico manager Scooter Braun ha scritto: “E così si comincia”. E ora, arriva anche questa misteriosa canzone, inedita e senza titolo, che potrebbe essere proprio un nuovo assaggio della nuova musica di Justin Bieber, proprio come previsto dall’insider.