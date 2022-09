Emmy 2022: tutti i vincitori di questa edizione dei premi

Si sono tenuti stanotte gli Emmy 2022, gli Oscar della tv. Questa edizione ha visto trionfare serie tv come Succession e Ted Lasso, ma anche Zendaya e Lizzo. Due premi anche al fenomeno targato Netflix Squid Game.

Qui in basso tutti i vincitori.

Tutti i vincitori degli Emmy 2022

Miglior serie drammatica

Succession

Miglior attrice in una serie drammatica

Zendaya (Euphoria)

Miglior attore in una serie drammatica

Lee Jung-jae (Squid Game)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Julia Garner (Ozark)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Matthew Macfadyen (Succession)

Miglior serie comica

Ted Lasso

Miglior attrice in una serie comica

Jean Smart (Hacks)

Miglior attore in una serie comica

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Miglior attore non protagonista in una serie comica

Brett Goldstein (Ted Lasso

Miglior miniserie o serie antologica

The White Lotus

Miglior attrice in miniserie o serie antologica

Amanda Seyfried (The Dropout)

Miglior attore in miniserie o serie antologica

Michael Keaton (Dopesick)

Miglior attrice non protagonista in miniserie o serie antologica

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Miglior attore non protagonista in miniserie o serie antologica

Murray Bartlett (The White Lotus)

Miglior film tv

Chip ‘n’ Dale: Rescue Rangers

Miglior attrice guest star in una serie drammatica

Lee You-mi (Squid Game)

Miglior attore guest star in una serie drammatica

Colman Domingo (Euphoria)

Miglior attrice guest star in una serie comica

Laurie Metcalf (Hacks)

Miglior attore guest star in una serie comica

Nathan Lane (Only Murders in the Building)

