Il Pagante e Lorella Cuccarini: audio e testo di Un pacco per te

Il Pagante e Lorella Cuccarini hanno unito le forze nel singolo inedito natalizio Un pacco per te, disponibile da oggi, mercoledì 1° dicembre.

Il brano anticipa il nuovo album del trio, Devastante, la cui uscita è fissata per il prossimo gennaio e che conterrà la hit estiva Portofino.

Testo Un pacco per te di Il Pagante e Lorella Cuccarini

Brillano ma come brillano

le luci delle vetrine a New York

le coppie in crisi resistono solo per l’hype

ready for shopping before Christmas night

Caro mio babbo quest’anno da te

vorrei gioia, pace e un nuovo collier

serate techno, nemmeno Bublé

voglio il Natale più bello che c’è

Un pacco per te

un pacco per te

voglio il Natale più bello che c’è

ma ti lascerò

dicendoti che anche quest’anno c’è un pacco per te

Dicono i miei amici falliti

siamo stati dei bambini cattivi

i peggiori tipi dell’ITIS

siamo emarginati come canditi

e quando guardo “Mamma ho perso l’aereo”

serio, quante volte mi ci rivedo

non ho fatto neanche un regalo

perché a volte basta solo il pensiero

Caro mio babbo quest’anno da te

vorrei gioia, pace e un nuovo collier

serate techno, nemmeno Bublé

voglio il Natale più bello che c’è

Un pacco per te

un pacco per te

voglio il Natale più bello che c’è

ma ti lascerò

dicendoti che anche quest’anno c’è un pacco per te

E non avremo freddo insieme

e non ti lascerò cadere

pattinando sul ghiaccio

io mi accorgo ad un tratto

che sotto l’albero c’è

Un pacco per te

che spacco il tuo ex

questo Natale lo passi con me

che odio i cliché

le foto e i Buffet

anche quest’anno sappiamo che

Un pacco per te

un pacco per te

voglio il Natale più bello che c’è

ma ti lascerò

dicendoti che anche quest’anno c’è un pacco per te

Cosa ne pensate della collaborazione tra Il Pagante e Lorella Cuccarini?