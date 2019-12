Ed Sheeran si prende una lunga pausa dai social: ecco perché!

Ed Sheeran ha annunciato di volersi ritirare, per un po’, dalla musica. Ma non vi preoccupate! Il cantante non vuole lasciare il suo lavoro né tantomeno la sua più grande passione! In occasione della vigilia di Natale, infatti, l’artista ha tenuto a precisare su Instagram che, per un po’ di tempo, non lo vedremo più in giro e sui social.

D’altra parte, la scelta di Ed Sheeran è più che comprensibile. Fin dall’uscita di Divide, il suo terzo disco, a inizio 2017, l’artista non si è fermato un attimo. In un primo momento, Ed Sheeran ha infatti girato il mondo (Italia compresa) con il tour nei palazzetti. Successivamente, Ed ha annunciato un tour negli stadi che nel 2019 ha toccato anche il nostro paese.

Non contento, nel frattempo, Ed Sheeran ha pubblicato l’ambizioso progetto No 6 Collaboration Project, trainato da singoli di enorme successo come I Don’t Care con Justin Bieber e . Una pausa tutta per sé e per dedicarsi alla moglie Cherry Seaborn era insomma più che meritata!

Ecco il post con il quale Ed Sheeran ha annunciato la sua pausa dai social!