Shawn Mendes piange all’ultima tappa del tour 2019 (VIDEO!)

Shawn Mendes si commuove e fa piangere come un fiume in piena anche noi di Ginger Generation! In concomitanza con l’ultima tappa del suo tour mondiale 2019, l’artista canadese è scoppiato in lacrime, emozionato per l’affetto ricevuto dai fan in tutti questi mesi.

Nel video che potete recuperare qui sotto possiamo infatti vedere Shawn Mendes fare una pausa prima di dedicare il suo commosso discorso ai presenti. A Città del Messico il cantante canadese si è infatti sentito in dovere di ringraziare tutte le persone che l’hanno seguito in concerto nel corso del 2019.

.@ShawnMendes broke down crying before thanking his fans and crew as #ShawnMendesTheTour officially came to an end!

Shawn played a total of 105 shows this year, kicking off the tour in Amsterdam and ending it in Mexico City. pic.twitter.com/J3kbbxqrlr

— Pop Crave (@PopCrave) December 22, 2019