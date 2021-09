Ed Sheeran: le date del tour 2022 (per ora niente Italia)

Ed Sheeran ha appena annunciato le date del suo tour che si realizzerà il prossimo anno negli stadi di Europa e Regno Unito.

Purtroppo, al momento nessuna tappa italiana è stata inserita nel lungo calendario del + – = ÷ x Tour.

Ecco le date previste per il tour 2022 di Ed Sheeran

Aprile

28 – Páirc Uí Chaoimh, Cork, Irlanda

Maggio

5 – Thomond Park, Limerick, Irlanda

12 – Boucher Road Playing Fields, Belfast

26 – Principality Stadium, Cardiff

27 – Principality Stadium, Cardiff

Giugno

3 – Stadium of Light, Sunderland

4 – Stadium of Light, Sunderland

10 – Etihad Stadium, Manchester

11 – Etihad Stadium, Manchester

16 – Hampden Park, Glasgow

17 – Hampden Park, Glasgow

29 – Wembley Stadium, Londra

30 – Wembley Stadium, Londra

Luglio

1 – Wembley Stadium, Londra

7 – Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Germania

14 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Paesi Bassi

15 – Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Paesi Bassi

22 – King Baudouin Stadium, Brussels, Belgio

29 – Stade De France, Paris, Francia

Agosto

4 – Øresundsparken, Copenhagen, Danimarca

10 – Ullevi, Gothenburg, Svezia

20 – Olympic Stadium, Helsinki, Finlandia

25 – PGE Narodowy, Warsaw, Polonia

Settembre

1 – Ernst Happel Stadium, Vienna, Austria

10 – Olympiastadion, Munich, Germania

16 – Letzigrund Stadion, Zurich, Svizzera

23 – Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germania

Il nuovo singolo e il nuovo album di Ed

Ed Sheeran ha rilasciato venerdì scorso Shivers come nuovo singolo estratto dal suo prossimo album = (Equals).

L’album verrà pubblicato il prossimo 29 ottobre e con questo post il cantautore ha introdotto su Instagram la sua nuova canzone:

“Ho scritto questo brano appena concluso il tour di Divide in una fattoria in affitto nel Suffolk, dove avevamo allestito uno studio per un paio di settimane per vedere cosa sarebbe successo. La canzone è stata scritta in 3 giorni, il che è molto diverso da come faccio di solito, ma ho sentito che era troppo speciale per sbagliare. Originariamente doveva essere il primo singolo, ma non avrei visto un mondo in cui esistesse Bad Habits se non fosse uscita in estate. “Shivers” era decisamente più autunnale.