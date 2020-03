Federica Carta: “Ecco di cosa parla Bulls**t” (video intervista!)

Federica Carta sta per tornare. Ma questa volta con una veste completamente rinnovata! Uscirà infatti il prossimo 6 marzo Bullshit, il nuovo singolo dell’artista romana, primo step di un nuovo percorso artistico.

La redazione di Ginger Generation ha avuto la fortuna di incontrare Federica (!) proprio a pochi giorni dall’uscita del singolo.

Fede, che per girare il video del pezzo è volata fino a New York, non si sente oggi molto diversa da prima. L’artista, dopo una delusione d’amore della quale però non ha voluto approfondire, sente finalmente di essere in grado di amarsi per quella che è. È un’artista cresciuta e sempre più consapevole di se stessa: una giovane donna, imperfetta ma autentica, e molto più forte di prima.

Qui sotto potete recuperare dunque la nostra intervista esclusiva con Federica Carta!

Federica Carta: Ecco il significato della nuova canzone Bulls*t

Il nuovo singolo di Federica Carta, vi informiamo, è scritto da K Beezy insieme a Katoo (Francesco Catitti), che è anche produttore.

Caratterizzato da un sound urban-pop dal sapore internazionale e da una forte carica energetica, rappresenta perfettamente lo stato d’animo di Federica dopo una delusione che ha segnato un un punto di svolta fondamentale nella sua vita. Bullshit è un urlo di indipendenza, la spinta che serve ad ogni ragazza per tornare a credere in se stessa.

Sono dunque lontane le atmosfere pop di Popcorn, il disco che includeva la frizzante Senza farlo apposta, pezzo con cui Fede ha partecipato a Sanremo 2019 insieme a Shade!

La canzone, come potrete immaginare, farà parte del nuovo progetto discografico di Federica Carta. Riguardo a questo suo nuovo percorso l’artista, in ogni caso, non si è voluta sbilanciare più di tanto.