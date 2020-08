I BTS parlano del loro nuovo album: uscirà entro la fine del 2020!

In una recente intervista concessa a Zane Lowe su New Music Daily di Apple Music, i BTS hanno raccontato qualche dettaglio in più sul loro nuovo album. La k-pop band più amata e seguita al mondo, come già vi raccontavamo qui, si è messa al lavoro in quarantena su un nuovo progetto discografico. Un progetto discografico che, udite udite, uscirà già entro la fine dell’anno!

L’ideale seguito di Map of the soul: 7, ad oggi uno dei dischi più venduti dell’anno, sarà rilasciato proprio nel 2020. Ad anticipare il progetto discografico dei BTS in queste ore è arrivata Dynamite, la prima canzone estratta nonché primo brano interamente in inglese della band.

Ecco quello che i BTS hanno anticipato del loro nuovo album:

Siamo nel bel mezzo del processo creativo, stiamo scrivendo le tracce, componendo i testi, e registrando i rap e le parti cantante. Quindi sai sarà….una cosa che vi possiamo assicurare è che lo pubblicheremo quest’anno. Quindi non bisognerà aspettare troppo. Non rimarrete delusi. Si, uscirà quest’anno. Faremo del nostro meglio come saprete, così che potremo regalarvi il miglior prodotto possibile. Abbiamo partecipato molto di più al disco stavolta. Molti di noi hanno partecipato al processo di produzione, quindi potete già iniziare ad “agitarvi”!

Nella stessa intervista, i BTS hanno anche parlato del loro tour 2020, cancellato a causa dell’emergenza Covid-19: