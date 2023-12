Amici 23: Dustin Taylor è a rischio di eliminazione

Questa volta tocca al ballerino Dustin Taylor, allievo di Alessandra Celentano ad Amici 23 , affrontare un provvedimento disciplinare.

Nel daytime trasmesso oggi, 7 dicembre, il danzatore di origini australiane, amico di Isobel Kinnear, è stato convocato dalla maestra in persona.

Una volta in palestra, la docente di classico gli ha mostrato dei filmati in cui si vede il ragazzo intento al pc mentre gli altri stanno ascoltando le indicazioni della produzione.

In un primo momento, Dustin ha provato a giustificarsi affermando che si trattava di sue vecchie esibizioni nella scuola.

Peccato che, subito dopo, la Celentano lo ha messo con le spalle al muro, mostrandogli altre clip in cui palesemente era al computer per scopi non didattici.

Dustin eliminato da Amici 23?

Nella scuola è vietato usare pc se non per motivazioni strettamente inerenti allo studio. “Mi stai deludendo… a me piacciono le persone sincere” ha tuonato Alessandra.

La maestra ha sottolineato, ancora una volta, quanto sia importante la disciplina per lei e che di come non guardi in faccia a nessuno quando si trasgredisce.

La Celentano, per ora, ha deciso di punire Dustin togliendogli per una settimana il cellulare. Ma se dovesse succedere qualcosa di simile in futuro, questa volta il provvedimento sarà molto più serio.

La decisione della professoressa arriva come una doccia fredda per il danzatore, dopo che nella puntata di domenica scorsa non è riuscito a portare a termine un compito di Emanuel Lo e la conseguente sospensione della maglia da parte della maestra.

La docente ha lasciato intendere, dunque, la possibilità dell’eliminazione del talentoso (e sinora sempre molto educato) ballerino. Cosa ne pensate di questo provvedimento disciplinare per Dustin di Amici 23?

Potrebbe interessarti anche:

Il video del bacio tra Mida e Gaia