Best Movie Comics and Games 2024: ospiti ed anteprime

Torna a Milano il Best Movie Comics and Games, manifestazione dedicata alla cultura pop alla sua terza edizione per un intero weekend di fumetti, cinema, serie tv e tanto altro. Ecco il programma dell’evento e gli ospiti.

Best Movie Comics and Games 2024: tutto quello che dovete sapere

L’evento si terrà a Milano sabato 8 e domenica 9 giugno presso gli spazi di Superstudio Più (via Tortona 27) con una programmazione ricca di panel, incontri, anteprime esclusive, concerti, proiezioni e tante sorprese per tutti gli appassionati.

Per festeggiare questa nuova attesissima edizione, Best Movie Comics and Games sarà inaugurato da una serata di pre-apertura venerdì 7 giugno al The Space Vimercate con l’anteprima di The Animal Kingdom, action fantasy diretto da Thomas Cailley con protagonisti Romain Duris, Adèle Exarchopoulos e Paul Kircher, trionfatore agli ultimi premi César, che arriverà nelle sale italiane per I Wonder Pictures dal 13 giugno.

Ricchissimo il parterre di ospiti che riceveranno i Best Movie Award. Ad essere incoronati come Personaggio Maschile e Femminile dell’anno saranno Leo Gassman, giovane cantautore che ha recentemente intrapreso la carriera di attore debuttando nel film tv dedicato al personaggio di Franco Califano, e Chiara Bordi, talentuosa interprete di serie tv molto amate tra cui Prisma e I fantastici 5. Splenderanno sul main stage altri giovani talenti del nostro cinema come Benedetta Porcaroli, Matteo Paolillo, Antonio De Matteo, Vincenzo Ferrera, Giuseppe Pirozzi, Maddalena Stornaiuolo, Yeva Sai e Luca Varone. Il premio ad un’icona del mondo dello spettacolo quest’anno duplica e a ritirarlo sarà anche Chiara Iezzi, volto e voce del duo Paola & Chiara ma anche attrice al cinema e in tv e new entry della serie cult Mare Fuori. E poi ancora Shade, rapper, freestyler e doppiatore torinese classe 1987, che ritirerà il Best Movie Nerd Award.

Gli amanti del cinema avranno la possibilità di assistere a due imperdibili anteprime. Per gli appassionati di cinema action Bad Boys: Ride or Die, quarto capitolo dell’adrenalinica saga action-thriller interpretata da Will Smith e Martin Lawrence. Altro grande titolo per tutti gli appassionati di anime sarà The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes, la straordinaria storia dell’asolescente Kaoru che si imbatte nel Tunnel di Urashima, un luogo misterioso dove il tempo scorre in modo diverso e al quale si può chiedere ogni cosa.

Questo e tanto altro vi aspettano ai Best Movie Comics and Games 2024.

