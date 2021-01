Disney nuiMOs: i nuovi peluche per gli amanti dello stile

Lo scorso 19 gennaio la Disney ha lanciato una nuova collezione di peluche: i nuiMOS, piccoli amici che sono una vera garanzia in fatto di stile!

Dopo il lancio iniziale nei Disney Store in Giappone, seguito dai Disney Store in Cina e nei Disneyland Resort di Shanghai e Hong Kong, i Disney nuiMOs hanno immediatamente guadagnato popolarità sui social grazie ai tanti fan che hanno personalizzato i loro outfit e li hanno portati con sé nelle avventure della vita quotidiana: nei parchi a tema Disney, sulla spiaggia, durante lo shopping o in qualsiasi altro viaggio.

Creati dalla stilista delle celebrità Maeve Reilly, i look dei Disney nuiMOS sono infatti pensati per andare incontro a chi ama il mondo Disney ma non può fare a meno di seguire le ultime mode in fatto di vestiti e accessori.

Guarda il video di presentazione dei Disney nuiMOS:

Introducing Disney nuiMOs Coming Soon | Disney Parks, Disney Stores & shopDisney

Watch this video on YouTube

I peluche Disney nuiMOs sono disponibili per la prima volta anche in Europa e Nord America su shopDisney.it, presso i Disney Store europei e in alcuni Parchi Disney selezionati nel mondo. I primi Disney nuiMOs ad essere disponibili saranno quelli di Topolino, Minni, Paperino, Paperina, Stitch e Angel con un ampio assortimento di oufit alla moda e accessori che i fan potranno abbinare per creare il proprio stile preferito.

A partire dal 1 febbraio, ogni primo lunedì del mese saranno svelati nuovi accessori, outfit e personaggi per essere sempre al passo con le ultime tendenze. I nuovi Disney nuiMOs, inoltre, includeranno collaborazioni con altri brand come Loungefly, Spirit Jersey, Ashley Eckstein e altri ancora. I Disney nuiMOs saranno acquistabili al prezzo di € 17,90 l’uno, mentre gli accessori saranno disponibili a partire da € 12,90.

L’origine del nome

Il nome nuiMOs nasce dal mix tra le parole giapponesi nuigurumi, che vuol dire peluche, bambola, e moderu, che significa modello. I Disney nuiMOs sono pensati per essere un’estensione di sé e danno la possibilità di personalizzare il loro look, così da riflettere i propri gusti e personalità. I Disney nuiMOs inoltre sono flessibili e possono riprodurre un’ampia gamma di pose. Grazie alle loro caratteristiche e dimensioni ridotte, sono modelli e compagni di viaggio davvero perfetti.