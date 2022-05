DI4RI – Netflix cast: Ecco chi è Flavia Leone ovvero Livia Mancini

Da oggi è disponibile su Netflix la serie DI4RI (scopri qui il trailer). La serie italiana Netflix, in 15 episodi, che racconta le storie e le emozioni di un gruppo di compagni di classe di seconda media. La serie debutterà il 18 maggio su Netflix e, come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, la colonna sonora della serie il singolo Isole di Tancredi. Ecco chi è Flavia Leone tra i protagonisti nel ruolo di Livia Mancini

Il suo personaggio in DI4RI è presentato come una ragazza dodici anni, sportiva, perfezionista. Livia si preoccupa sempre di compiacere i genitori e gli insegnanti, che non si rendono conto che Livia è molto di più. È una ragazza appassionata e grintosa, ha uno spirito indipendente che durante la serie emerge sempre di più, anche grazie a Pietro, sorprendendo prima di tutto se stessa. Al punto che Livia deciderà che non le importa più di compiacere gli altri e si dedicherà a ciò che le importa davvero.

Flavia Leone è un’attrice giovanissima ma prima di questa serie Netflix potreste averla già al cinema in Genitori VS Influncer. Inoltre, lo scorso anno ha partecipato anche un spot pubblicitario della Mulino Bianco. Tra le sue passioni sportive ci sono la danza, tennis, nuoto, equitazione, sci, pattinaggio su rotelle, atletica. Sa suonare pianoforte, chitarra e ha una formazione anche in canto e fotografia. Non siamo riusciti a trovare un profilo social ma siamo curiosi di vedere come se la caverà in questo nuovo ruolo.