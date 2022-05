DI4RI – Netflix cast: Ecco chi è Andrea Arru ovvero Pietro Maggi

Da oggi è disponibile su Netflix la serie DI4RI. La serie italiana Netflix, in 15 episodi, che racconta le storie e le emozioni di un gruppo di compagni di classe di seconda media. La serie debutterà il 18 maggio su Netflix e, come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, la colonna sonora della serie il singolo Isole di Tancredi. Ecco chi è Andrea Arru che ha il ruolo di Pietro Maggi

Pietro è sempre sicuro di sé e del suo carisma. O così sembra. In realtà, ogni giorno deve fare i conti con i litigi continui dei genitori e con le sopraffazioni dei ragazzi di terza media. Come se non bastasse, si sta innamorando dell’unica ragazza che sembra immune al suo fascino. Ma se hai con te una squadra di amici fantastici niente è impossibile, neanche guidare la rivolta della classe contro l’imminente chiusura della scuola.

L’attore di DI4RI nasce a Sassari nel 2007 e ha quindi 14 anni. Tra i suoi film come interprete, ricordiamo il recente

Glassboy (2020). È un attore ma anche un modello che ha iniziato a posare e sfilare quando era solo un bambino. Scelto da grandi maison di moda, è diventato testimonial per Armani nella linea junior, per poi lavorare anche per Pitti. Nonostante la giovanissima età vanta già una vasto seguito su Instagram (supera i 19mila followers).

Ecco il profilo Instagram:

