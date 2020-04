I BTS annunciano l’arrivo di un nuovo album: ecco i dettagli

Che ci crediate o meno, i BTS sono già al lavoro su un nuovo album, che a quanto pare potrebbe arrivare prima di quello che potremmo pensare. A confermare la bella notizia è stato RM in una recente live sul canale Youtube BANGTANTV, venerdì 17 aprile.

Ecco cos’ha dichiarato RM su come i BTS stanno passando questo periodo così difficile:

Ho deciso di fare la diretta perchè volevamo provare a fare qualcosa di diverso. Non volevo metterci nessuna specifica etichetta sopra. L’unica cosa che volevamo fare era proporre qualcosa di nuovo, considerato che i nostri concerti saranno cancellati o spostati. Ci tenevamo a condividere con voi quello che stiamo facendo per farvi sentire più vicini a noi. Stiamo facendo tanto, insieme. Da questo momento in poi, abbiamo deciso che vogliamo condividere con voi pezzi della nostra vita una volta a settimana.

Sul nuovo disco dei BTS, invece, RM ha rivelato:

Sono sicuro che molti di voi già avranno indovinato. Stiamo per pubblicare un nuovo disco. Abbiamo già iniziato a prepararlo. Condivideremo con voi tutto il processo creativo. Per il momento non abbiamo ulteriori dettagli, ne abbiamo appena iniziato a parlare. Daremo vita a qualcosa di nuovo. Ci lavoreremo sopra molto duramente! Non siamo sicuri quando pubblicheremo il disco. Sono però sicuro che non vi mostreremo alcuni momenti del processo creativo, che non sempre è bello. Anche se non sappiamo quale sarà il risultato finale, sappiamo che faremo del nostro meglio!

A marzo del 2020, come di certo saprete, i ragazzi hanno pubblicato il loro più recente progetto Map of the soul: 7. Quest’anno la band koreana avrebbe dovuto girare il mondo con un nuovo tour che, alla luce dell’emergenza Coronavirus, verrà di certo annullato o spostato a data da destinarsi.