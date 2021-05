Deddy annuncia una nuova data live a Roma (info e biglietti)

Dopo il sold out della data del 18 dicembre 2021 a Milano, raggiunto in poche ore, Deddy annuncia il sold out anche della seconda data, fissata sempre ai Magazzini Generali per domenica 19 dicembre 2021.

Il cantante aggiunge un ulteriore appuntamento a Roma (Sin Studio) che precede i due live milanesi e si terrà il 10 dicembre 2021.

Durante gli show, prodotti da Vivo Concerti, i fan potranno ascoltare per la prima volta live i brani contenuti nell’Ep e quelli che Deddy ha presentato al pubblico durante il suo percorso ad Amici 20.

I biglietti per la nuova data sono disponibili da ora su Vivo Concerti. E lo saranno presso tutte le rivendite autorizzate dalle ore 17.00 di sabato 29 maggio.