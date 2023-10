Conan Gray – Killing me: testo, traduzione e significato

Conan Gray presenta venerdì 31 ottobre Killing Me, il suo nuovo singolo. Contemporaneamente, è disponibile su YouTube anche il lyric video della canzone.

Per questo brano, Conan ha collaborato con il produttore Max Martin (The Weeknd, Adele, Ariana Grande).

Grazie al suo tocco, l’intro della canzone si trasforma rapidamente in un brano pop guidato dai sintetizzatori.

Ascolta qui la canzone

Testo Killing Me Conan Gray

It’s 2 a.m.

Hear the cellular ringin’

Got the curious feeling you’re fiendin’

For love, but the thing is

We haven’t spoken for weeks

I love you bad

That’s the problem occurrin’

Better love I deserve, and I’m hurtin’

But sadly, I worship

Every moment we meet

So you take and you take ‘cause you know you can

And I chase as you’re chasin’ another man

Try to break, see your face and I know that I can’t

Oh

You’re killing me

You’re not makin’ it easy

Too busy deceivin’ and cheatin’

And lyin’ and competin’

To know how lucky you are

You’re killing me

I just want you to free me

And though I am cryin’ and bleedin’

And barely breathin’

I can’t let go of your heart

I take your call

You say, “What’s the matter?”

Then you lie to me faster and faster

You’re such a good actor

I hear your car in the driveway

Now you’re tossin’ a rock at my windowpane

Said, “I don’t wanna talk, just go away”

But you claw at the locks ‘til I let you invade

Oh

You’re killing me

You’re not makin’ it easy

Too busy deceivin’ and cheatin’

And lyin’ and competin’

To know how lucky you are

You’re killing me

I just want you to free me

And though I am cryin’ and bleedin’

And barely breathin’

I can’t let go of your heart

I wanna die but you keep me alive

You’re killing me

You’re killing me

I wanna die but you keep me alive

You’re killing me

You’re killing me

I wanna die but you keep me alive

You’re killing me

You’re killing me

Fight to survive, oh, love of my life

You’re killing me

Oh

You’re killing me

You’re not makin’ it easy

Too busy deceivin’ and cheatin’

And lyin’ and competin’

To know how lucky you are

You’re killing me

I just want you to free me

And though I am cryin’ and bleedin’

And barely breathin’

I can’t let go of your heart

I wanna die but you keep me alive

You’re killing me

You’re killing me

I wanna die but you keep me alive

No, I can’t let go of your heart

You’re killing me

Traduzione

Sono le 2 del mattino

Ascolta il cellulare che squilla

Ho la curiosa sensazione che tu sia un diavolo

Per amore, ma il fatto è

Non parliamo da settimane

Ti amo da morire

Questo è il problema che si verifica

L’amore migliore che merito, e sto soffrendo

Ma purtroppo, adoro

Ogni momento che ci incontriamo

Quindi prendi e prendi perché sai che puoi

E io inseguo come tu insegui un altro uomo

Prova a spezzarti, guarda la tua faccia e so che non posso

OH

Mi stai uccidendo

Non lo stai rendendo facile

Troppo occupato a ingannare e imbrogliare

E mentendo e gareggiando

Per sapere quanto sei fortunato

Mi stai uccidendo

Voglio solo che tu mi liberi

E anche se sto piangendo e sanguinando

E respiro a malapena

Non posso lasciare andare il tuo cuore

Rispondo alla tua chiamata

Tu dici: “Qual è il problema?”

Poi mi menti sempre più velocemente

Sei davvero un bravo attore

Sento la tua macchina nel vialetto

Adesso stai lanciando un sasso contro la mia finestra

Disse: “Non voglio parlare, vattene e basta”

Ma artigli le serrature finché non ti lascio invadere

OH

Mi stai uccidendo

Non lo stai rendendo facile

Troppo occupato a ingannare e imbrogliare

E mentendo e gareggiando

Per sapere quanto sei fortunato

Mi stai uccidendo

Voglio solo che tu mi liberi

E anche se sto piangendo e sanguinando

E respiro a malapena

Non posso lasciare andare il tuo cuore

Voglio morire ma tu mi tieni in vita

Mi stai uccidendo

Mi stai uccidendo

Voglio morire ma tu mi tieni in vita

Mi stai uccidendo

Mi stai uccidendo

Voglio morire ma tu mi tieni in vita

Mi stai uccidendo

Mi stai uccidendo

Lotta per sopravvivere, oh, amore della mia vita

Mi stai uccidendo

OH

Mi stai uccidendo

Non lo stai rendendo facile

Troppo occupato a ingannare e imbrogliare

E mentendo e gareggiando

Per sapere quanto sei fortunato

Mi stai uccidendo

Voglio solo che tu mi liberi

E anche se sto piangendo e sanguinando

E respiro a malapena

Non posso lasciare andare il tuo cuore

Voglio morire ma tu mi tieni in vita

Mi stai uccidendo

Mi stai uccidendo

Voglio morire ma tu mi tieni in vita

No, non posso lasciare andare il tuo cuore

Mi stai uccidendo

Il significato

Conan canta le spinte e gli ostacoli di una relazione in cui c’è una linea sottile tra amore e odio ed esprime le sue rimostranze verso un interesse amoroso. Su Killing Me, Conan Gray ha detto:

“Ho scritto (questa canzone) mentre avevo l’influenza. È stato un periodo infelice in cui ero sia fisicamente malato che con il cuore spezzato da una persona. Da qui, ‘Killing Me’. Penso che ognuno di noi abbia delle persone che non ci trattano abbastanza bene, ma che non riusciamo a lasciare andare. Persone che ti chiamano alle 2 del mattino e a cui sai che non dovresti rispondere ma lo fai. ‘Killing Me’ è per quando sei al limite e implori questa persona di smettere di torturare il tuo cuore”.

