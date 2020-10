Chiara Ferragni aspetta una bambina? La risposta dell’influencer

Chiara Ferragni, secondo le ultime indiscrezioni aspetterebbe una bambina. La notizia, anche se non confermata ufficialmente, ha avuto origine dal nuovo numero del settimanale Oggi. Ecco cosa riporta la rivista:

Abbonati subito a Disney Plus! Clicca qui!

E così, dopo Leone, che è nato il 19 marzo 2018, ad atterrare nell’attico dei Ferragnez sarà una bimba. Oggi in edicola dedica alla coppia la copertina e un lungo servizio che ne ripercorre, anche grazie ad autorevoli pareri, l’ascesa e il successo, tra molteplici iniziative imprenditoriali, confessioni difficili e un’innata capacità di anticipare i tempi.

Sfortunatamente, solo qualche ora dopo, Chiara ha fatto ricorso alle Instagram Stories per precisare:“Ma questi giornali che confermano notizie mai confermate da noi (come sempre)?”. Insomma, evidentemente non è ancora il momento giusto per lei e per Fedez per svelare questo dettaglio.

Chiara Ferragni e Fedez: l’annuncio della seconda gravidanza

L’influencer ha annunciato la sua seconda gravidanza con un adorabile post su Instagram. L’imprenditrice ha pubblicato una foto del figlio Leone con in mano una foto dell’ecografia. Lo scatto ha ricevuto migliaia e migliaia di like da parte degli utenti, che da molto tempo sospettavamo qualcosa.

Approfitta subito delle offerte di Nike! Clicca qui!

In effetti, era da diverse settimane che Chiara Ferragni mostrava un pancino sospetto. L’influencer, inoltre, era stata scoperta dai follower in occasione di una diretta con il marito Fedez. In molti infatti si erano resi conto che il rapper aveva manifestato nei confronti di Chiara un’apprensione speciale.

Clicca qui per comprare Bella storia di Fedez!





La ragazza ha scoperto di essere in dolce attesa mentre si trovava a Lecce insieme al marito Fedez. I due hanno voluto registrare il momento in cui l’artista ha scoperto il risultato del test di gravidanza, pubblicandolo poi su Instagram.

Il big reveal alla famiglia è arrivato qualche settimana dopo, quando il clan dei Ferragnez era riunita in vacanza, fingendo di voler registrare un video per TikTok.