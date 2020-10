Marta Losito reciterà in un film: la prima foto sul set

Marta Losito, una delle influencer più conosciute in Italia, ha appena annunciato via social che sta recitando in un film. Si tratta senza dubbio del primo vero ruolo in qualità d’attrice per la ragazza nata a Milano, ma non sappiamo per ora né il titolo della pellicola né la data di uscita.

Sicuramente, però, Marta ci crede molto, a giudicare dalle sue parole di ieri, in occasione del suo compleanno. Con questo messaggio (parlando di se stessa in seconda persona) ha annunciato la novità: “Sono tanto fiera di te, perché oggi (sarà il destino) inizierai una nuova avventura meravigliosa che fin da piccola hai sognato e che penso tu meriti al 100%“.

Non tutti hanno apprezzato quest’annuncio, seguito dalla prima foto sul set. Gli utenti che sui social non sono fan della ragazza hanno accolto con perplessità il fatto che reciti. Anche perché, finora, Marta Losito non sembra abbia studiato recitazione.

La ragazza, però, non è del tutto nuova a questa professione, visto che lei e il fidanzato Gianmarco Rottaro, hanno partecipato in un video di Shade e insieme a Valerio Mazzei in un video di Gionny Scandal.

Marta Losito, biografia

Marta nasce il 6 ottobre 2003 a Milano e come molti della sua generazione si lancia sul web aprendo un canale YouTube. La curiosità della ragazza la fa approdare su Instagram dove attualmente è seguita da milioni di utenti, e poi su TikTok.

Nel 2018 Gionny Scandal la vuole nel video del singolo Ti amo ti odio insieme a Valerio Mazzei, altro conosciutissimo youtuber. L’anno successivo ha pubblicato il suo primo libro autobiografico, Nonostante.

Nel marzo di quest’anno Marta Losito pubblica il secondo libro, C’è Molto di più, dove descrive se stessa fuori dai social e la sua visione della vita.