Ed Sheeran: ecco cosa sta facendo durante la quarantena

Secondo i tabloid i britannici, il cantante Ed Sheeran starebbe dimostrando di avere il pollice verde mentre rispetta l’auto isolamento nella sua villa nel Suffolk, nel Regno Unito, insieme alla moglie Cherry Seaborn.

L’artista di Beautiful People avrebbe quindi piantato alberi da frutta e creato un orto con pomodori, cetrioli, lattuga, cipolle, cavolo e fragole.

“Entrambi sono molto interessati al cibo organico e, in questo momento complicato, provano a produrre direttamente dal loro giardino – ha raccontato una fonte del The Sun – Ed passa ore a prendersi cura del raccolto“.

La sua grande proprietà nel Suffolk di Ed Sheeran è stimata 4,2 milioni di euro. La sua idea può però essere seguita, in piccolo, da chiunque. Bastano un vaso, un po’ di terra e dei semi per far crescere una bella piantina sul balcone o sul davanzale.

Intanto, come è giusto che sia, il cantante ha deciso di continuare a pagare gli stipendi, senza detrazioni, a chi lavora nel suo pub ristorante Bertie Blossoms di Notting Hill, a Londra. Il locale è ovviamente chiuso, come tante altre attività, per l’emergenza sanitaria in corso.

Gli insider hanno aggiunto che l’artista avrebbe anche incoraggiato lo staff a trovare un nuovo lavoro in questo periodo o a offrirsi come volontari per aiutare durante l’emergenza.

Lo scorso luglio, Ed Sheeran ha confermato in un’intervista sul canale YouTube di Charlamagne Tha God di aver sposato la sua fidanzata di lunga data Cherry.

Secondo le indiscrezioni, si sarebbero sposati in segreto poco prima dello scorso Natale, davanti a una quarantina di invitati tra amici e famigliari.