Demi Lovato confessa: “Non sono amica con nessuno dei miei ex”

Non aspettatevi che Demi Lovato abbia oggi un rapporto con i suoi ex perché non è così (e possiamo anche capirla). Durante il podcast di Jameela Jamil la cantante di I Love Me ha parlato del suo rapporto con i suoi passati fidanzati e ha avuto una risposta che sicuramente ha molto senso.

Ecco le parole di Demi Lovato

Ho sempre avuto questa mentalità per cui se ho avuto un’esperienza negativa con qualcuno ho sempre cercato di fare ammenda o cercavo di sistemare le cose in qualche modo. Il fatto è che non sono veramente amica con nessuno dei miei ex perché ho realizzato che questo non era un atteggiamento salutare. Adesso che sono riuscita a lasciare andare totalmente le persone, ho dovuto imparare un’altra lezione quando si tratta di tagliare relazioni tossiche. Se sono diventati degli ex, è per una ragione.

La cantante si riferisce probabilmente alla sua relazione con l’attore Wilmer Valderrama con il quale è stata legata per ben 6 anni, prima di decidere di prendere strade separate. I due hanno mantenuto un rapporto di amicizia per un certo periodo e Wilmer le è stata vicina durante la sua ultima overdose ma adesso le loro strade si sono separate e non sono più in contatto.