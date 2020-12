Come sarà il Capodanno 2021 a Times Square di New York? Diverso dal solito, certo, ma non per questo meno emozionante. Anche quest’anno, il conduttore Ryan Seacrest ha preparato per noi uno show indimenticabile, a maggior ragione alla luce dei mesi difficilissimi che abbiamo vissuto!

Ecco tutti gli ospiti del concerto di Capodanno 2021 a Times Square!

New Year’s Eve Rocking Eve 2021 con Ryan Seacrest ospiterà molti dei nostri artisti preferiti! La celebre piazza di Times Square a New York, per ovvi motivi legati al Covid, sarà per la prima volta completamente vuota. In ogni caso la Grande Mela ha deciso di non voler rinunciare alla tradizionale calata della gigantesca palla la cui discesa rappresenta il countdown per il nuovo anno.

La lista completa degli ospiti del suo capodanno newyorkese Ryan Seacrest l’ha rivelata con un video teaser pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale.

Tra i numerosi ospiti dell’evento troviamo per esempio Miley Cyrus, fresca di pubblicazione del suo ultimo disco Plastic Hearts.

Ma non è certo finita qui!

Al Capodanno 2021 di New York vedremo anche Gloria Gaynor, Pitbull, Anitta, Jennifer Lopez, Billy Porter, Cyndi Lauper, Jimmie Allen, Machine Gun Kelly, The Waffle Crew e la USO Show Troupe.

Per tutto il corso della serata, gli ospiti presenti rimarranno distanziati e con indosso le mascherine. Il live che verrà trasmesso negli Stati Uniti a questo link inizierà alle 18 (ora locale, in Italia sarà mezzanotte!).

Cogliamo l’occasione per fare a voi lettori di Ginger un enorme auguro di buon 2021, con la speranza che sia un anno migliore di quello che abbiamo appena passato!