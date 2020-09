Riverdale 5: I creatori danno qualche anticipazione. Archie muore?

Ieri vi avevamo raccontato che il creatore di Riverdale Roberto Aguirre Sacasa sta lavorando al reboot di Pretty Little Liars. Lui e i produttori hanno voluto dare qualche anticipazione sulla quinta stagione della serie con protagonisti Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Jughead & co. Ecco i primi dettagli!

Il creatore di Riverdale ha condiviso sui social i titoli di alcuni episodi e fatto qualche piccola anticipazione riguardo in particolare gli episodi 3 e 4. Inoltre, abbiamo scoperto, grazie a Tvline, che il cast lavora e prova i copioni via Zoom per evitare al massimo il rischio di diffusione di Coronavirus. Il titolo del terzo episodio sarà “Graduation” e vedrà Archie e il resto della compagnia vivere il giorno del diploma. Come già vi avevamo raccontato infatti questi primi tre episodi dovevano in origine essere il finale della quarta stagione.

L’anticipazione più preoccupante arriva però dal quarto episodio, intitolato “Purgatorio”. Infatti, nel disegno che accompagna il titolo vediamo Betty, Jughead e Veronica in lutto in un cimitero. Nel cielo, un po’ sfuocato, vediamo il volto di Archie con un elmetto. Sarà morto combattendo? Nulla è escluso dato che dopo il terzo episodio ci sarà un salto temporale e il ragazzo potrebbe aver scelto la carriera militare invece di quella universitaria. Il salto temporale servirà anche per rendere più realistiche le età degli attori che ormai non sono più ragazzini.

Ecco il post del creatore di Riverdale su Twitter:

The #Riverdale Players Theatre continues with our next two table reads today via Zoom!! As we say goodbye to high school and hello to…??? 🚀🎟🐍🕺☎️🌪📸😞👨🏻‍💻🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️🕷🚢🚧🗽☠️👀👯‍♀️👩‍👦‍👦 pic.twitter.com/GplWbUUmBB — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) September 3, 2020