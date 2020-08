BTS: ecco il video B-side di Dynamite con tutti gli errori!

I BTS, li conosciamo ormai molto bene, sono dei perfezionisti assoluti. Il mondo del k-pop in generale, in ogni caso, è fatto di perfezione assoluta, di prove estenuanti e della ricerca del miglior risultato possibile. Eppure, d’altra parte, anche i Bangtan Boys sono degli esseri umani e possono sbagliare!

La K-pop più amata al mondo, in questo senso, ha deciso di condividere con i fan nelle scorse ore un video piuttosto inedito. Ieri pomeriggio è infatti stata resa disponibile su Youtube una speciale B-side version della clip che accompagna Dynamite!

Ecco la b-version di Dynamite dei BTS con dietro le quinte e bloopers!

Per questa volta, i ragazzi hanno voluto mostrarci un lato più scherzoso di loro, mettendo in mostra tutti i piccoli errori del backstage del video. La b-side di Dynamite include insomma tutti quei momenti in cui i BTS non andavano a tempo, sbagliavano coreografia e obbligavano il regista ad un retake.

Clicca qui per comprare Dynamite!





Qui sotto potete recupera la clip!

BTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV (B-side)

Watch this video on YouTube

Nel frattempo, il video ufficiale di Dynamite e la stessa canzone continuano a macinare record su record.

In sole 24 ore, i BTS sono stati in grado di superare le 100 milioni di visualizzazioni su Youtube. Numeri da capogiro che hanno incoronato i Bangtan come l’artista che ha ottenuto il maggior numero di views sulla piattaforma in un solo giorno. Ma non è certo finita qui.

Offerte Mirabilandia: scopri hotel vicino a Mirabilandia



Dynamite ha dominato anche su Spotify, superando in pochi giorni i 7 milioni di stream sulla piattaforma. Gli streaming sono schizzati anche alla luce dei due remix, uno EDM e l’altro acustico, di cui vi abbiamo parlato qui su Ginger Generation.

La band, vi ricordiamo, presenterà il nuovo singolo in anteprima dal vivo il prossimo 30 agosto, in occasione degli MTV Video Music Awards 2020 in onda da New York.