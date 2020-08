A neanche una settimana di distanza dalla pubblicazione del singolo originale, i BTS tornano a deliziarci con una nuova sorpresa. Escono oggi in tutte le piattaforme di streaming come Spotify e negli online store due nuovi remix di Dynamite!

Dynamite, singolo super scatenato e frizzante, rivive così con due nuove versioni che ci hanno fatto impazzire fin dal primo ascolto. La prima è la versione EDM, ancora più ballabile, firmata Frants. La seconda invece è una versione molto più intima ed interamente acustica.

Entrambi i pezzi li potete acquistare ed ascoltare in streaming qui sotto!

Dynamite dei BTS, come già vi abbiamo raccontato su Ginger Generation in questa occasione, è il primo pezzo dei ragazzi interamente in inglese.

Il brano è ufficialmente l’apripista al nuovo progetto discografico dei BTS, scritto in quarantena e in arrivo già entro la fine del 2020. I ragazzi, in una recente intervista concessa ad Apple Music, hanno infatti confermato di essere pronti al comeback dopo Map of the soul: 7.

Ecco come i Bangtan Boys hanno commentato il nuovo progetto discografico:

Siamo nel bel mezzo del processo creativo, stiamo scrivendo le tracce, componendo i testi, e registrando i rap e le parti cantante. Quindi sai sarà….una cosa che vi possiamo assicurare è che lo pubblicheremo quest’anno. Quindi non bisognerà aspettare troppo. Non rimarrete delusi. Si, uscirà quest’anno. Faremo del nostro meglio come saprete, così che potremo regalarvi il miglior prodotto possibile. Abbiamo partecipato molto di più al disco stavolta. Molti di noi hanno partecipato al processo di produzione, quindi potete già iniziare ad “agitarvi”!

Nel frattempo, Dynamite ha frantumato qualunque record possibile ed immaginabile. Il pezzo è stato il brano più ascoltato su Spotify in 24 ore. Il relativo video ufficiale, inoltre, ha superato le 100 milioni di views su Youtube in sole 24 ore!