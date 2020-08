Gaia Gozzi è nel cast dei Seat Music Awards 2020

È appena stato annunciato da Tv Sorrisi e Canzoni il cast completo dei Seat Music Awards 2020 di cui farà parte anche la cantautrice Gaia Gozzi.

L’evento si svolgerà in due serate che saranno una grande festa che si terrà all’Arena di Verona. Questi due appuntamenti andranno in onda il 2 e il 5 settembre su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e di Vanessa Incontrada. A questi si aggiungono anche una terza puntata speciale, Viaggio nella Musica, che andrà in onda a partire dalle 16.00 sempre su Rai 1.

Gaia, che ha appena pubblicato il video del suo brano Coco Chanel, sarà tra i protagonisti di questo terzo appuntamento. In un percorso attraverso strade, piazze, palco e camerini per immergere il telespettatore nell’atmosfera dell’Arena, troveremo anche altri artisti come Il Volo, Gigi D’Alessio e Clementino, Bugo e Ermal Meta, Mario Biondi, The Kolors, Rocco Hunt e Ana Mena, Aiello e Giusy Ferreri.

Ecco il cast delle tre puntate dei Seat Music Awards 2020 in onda su Rai 1 il 2, il 5 e il 6 settembre:

2 settembre

Alessandra Amoroso

Biagio Antonacci

Claudio Baglioni

Andrea Bocelli

Riccardo Cocciante

Francesco de Gregori e Antonello Venditti

Elisa

Emma

Tiziano Ferro

Ligabue

Fiorella Mannoia

Gianni Morandi

Gianna Nannini

Eros Ramazzotti

Zucchero

5 settembre

Achille Lauro

Annalisa

Malika Ayane

Boomdabash con Alessandra Amoroso

Gigi D’Alessio

Fred de Palma con Anitta

Diodato

Francesco Gabbani

Ghali

Il Volo

Irama

J-AX

Levante

Mahmood

Marco Masini

Ermal Meta

Michele Bravi

Mika

Modà

Fabrizio Moro

Nek

Enrico Nigiotti

Tommaso Paradiso

Piero Pelù

Max Pezzali, Raf e Umberto Tozzi

Francesco Renga

6 settembre

Il Volo

Gigi D’Alessio e Clementino

Bugo e Ermal Meta

Mario Biondi

The Kolors

Rocco Hunt e Ana Mena

Gaia

Aiello

Giusy Ferreri