BTS in concerto nel 2020: confermato il nuovo tour, arriverà in Italia?

Che vigilia di Natale 2019 da incorniciare! Big Hit Entertainment, la casa discografica e agenzia di Idol coreana, ha confermato pochissime ore fa una notizia che attendevamo da tempo! Il 2020 sarà infatti ufficialmente l’anno del ritorno dei BTS con un nuovo tour che prenderà il via ad aprile!

Avete capito bene! I Bangtan Boys (Jin, Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V e Jungkook ) torneranno ad esibirsi in tour in giro per il mondo già il prossimo anno. D’altra parte non ce ne stupiamo più di tanto. Proprio in tempi non sospetti, infatti, la K-pop band più celebre al mondo ha annunciato che il 2020 sarà per loro anche l’anno del comeback discografico!

Ecco il post con cui Big Hit Entertainment ha confermato il ritorno live dei BTS per il 2020!

Almeno per il momento, in ogni caso, non ci è dato sapere dove e quando i BTS si esibiranno dal vivo. Per scoprire infatti tutte le date del tour 2020 della band bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Il tour 2020 dei BTS, dunque, sarà la primissima occasione nel corso della quale le fan dell’Army avranno la possibilità di ascoltare dal vivo i nuovi pezzi del gruppo. In occasione di un recente party organizzato da Variety, i ragazzi hanno rivelato che nel prossimo anno uscirà la loro nuova fatica discografica. Si dice che nel nuovo progetto discografico, fra le altre cose, ci potrebbe anche essere una collaborazione con Billie Eilish, che nel frattempo ha rubato ai ragazzi la vetta della classifica degli album più venduti nel 2019 a livello globale.

I BTS verranno in concerto in Italia nel 2020? Ecco quello che sappiamo!

Del possibile arrivo della band nel nostro paese vi abbiamo parlato in molte delle puntate del nostro Ginger podcast, compresa quella interamente dedicata ai ragazzi.

In tempi non sospetti, il produttore e speaker radiofonico Rudy Zerbi aveva fatto ai fan italiani una solenne promessa. Zerbi si era infatti impegnato a portare i ragazzi nel nostro paese con due date dal vivo nel 2020. Lo youtuber Seoul Mafia, tuttavia, è ancora dubbioso a riguardo: sembra infatti che per ora gli artisti non abbiamo un seguito tale da giustificare un concerto italiano. Ma la speranza è l’ultima a morire!