Grandi, grandissime notizie per la BTS Army! Il prossimo 21 febbraio, infatti, arriverà il loro nuovo, attesissimo disco Map of the soul: 7!

7 — 방탄소년단 (@BTS_twt) January 7, 2020

L’annuncio della Big Hit Entertainment, la loro agenzia e casa discografica, è arrivato pochissime ore fa tramite newsletter. L’agenzia ha infatti confermato non solo il titolo di Map of the soul: 7 dei BTS ma anche la sua data di uscita e i dettagli sul pre-order

Ecco come pre-ordinare Map of the soul:7 dei BTS

Il pre-order online per il disco dei BTS sarà attivato a partire da domani, giovedì 8 gennaio.

Tutti i dettagli ulteriori relativi alla vendita del disco saranno presto disponibili su BTS Waveverse e sul Fan Cafè.

Qui sotto trovate l’annuncio ufficiale di Map of the soul:7!

Almeno per il momento, il gruppo K-pop più seguito al mondo non ha voluto svelare né la tracklist né la copertina del nuovo progetto discografico.

Ecco cosa ha in serbo il 2020 per i BTS

L’arrivo del nuovo progetto discografico della band, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, era stato annunciato in occasione di un party esclusivo di Variety. Proprio qui la band aveva confermato l’arrivo del nuovo disco per il nuovo anno, iniziato da pochi giorni. Ma non è certo finita qui!

I BTS, infatti, hanno di recente confermato l’arrivo di un nuovo tour mondiale. Sui canali della Big Hit è stato caricato un poster sulla loro nuova tournée mondiale. Almeno per ora non ci sono date sapere le date e, ovviamente, se la band arriverà in Italia o meno.

Le speranze di poter sentire Map of the soul:7 dal vivo anche dalle nostre parti è flebile. Rudy Zerbi, tuttavia, ci ha promesso di essersi messo al lavoro per portare i ragazzi in Italia! Ce la farà?