BTS: Dynamite prima su iTunes Italia, è record su Youtube

La BTS Army italiana ce l’ha fatta! Dynamite, il nuovo singolo dei Bangtan Boys pubblicato il 21 agosto, è riuscito ad arrivare alla numero uno su iTunes! Sono bastate pochissime ore per fare arrivare i ragazzi in vetta alla chart, un nuovo importante traguardo del quale siamo davvero super fieri!

Grazie a Dynamite, dunque, i BTS sono stati in grado di battere l’agguerritissima concorrenza del tormentone Jerusalema, seconda, e di A un passo dalla luna di Rocco Hunt e Ana Mena. Un risultato straordinario, che conferma l’jncredibile affetto della fanbase italiana.

Ma le belle notizie riguardo a Dynamite dei BTS non sono certo finite qui!

Il pezzo (cliccate qui per video, testo e traduzione) è infatti riuscito a infrangere un importante record anche su Youtube. Dynamite è stato visto in diretta da oltre 3 milioni di persone collegate in tempo reale. Ma non solo! Il nuovo singolo dei BTS, interamente in inglese, ha superato in circa un’ora dieci milioni di visualizzazioni! Numeri da capogiro ai quali siamo in realtà abituati e che frantumano il precedente primato di How you like that delle Blackpink!

Dynamite, vi ricordiamo, sarà il primo singolo estratto dal nuovo disco dei BTS, in uscita entro la fine del 2020. Dell’album i ragazzi hanno parlato poche ore fa in occasione di un’intervista esclusiva con Zane Lowe su Apple Music: