Amici 22: Ramon ha la maglia sospesa, cosa è successo

Oggi 25 settembre è stata trasmessa la seconda puntata di Amici 22. Per fortuna non c’è stata alcuna eliminazione, ma una sospensione inaspettata ha movimentato questo pomeridiano.

È accaduto durante la gara di ballo giudicata dal ballerino di fama internazionale nonché ex allievo Giuseppe Giofré.

Il provvedimento in questione ha riguardato Ramon, uno dei ballerini sotto la guida di Alessandra Celentano.

La decisione è arrivata proprio dalla maestra che, dopo averlo difeso a spada tratta dalle critiche di Emanuel Lo, ha deciso di andare contro il suo stesso team in nome della professionalità.

Perché Ramon è stato sospeso da Amici?

L’insegnante di Amici ha richiesto di mandare in onda in studio diverse immagini e filmati che ritraevano il suo allievo in una mise e in atteggiamenti poco edificanti mentre era in casetta.

In un’immagine Ramon era in costume, in un filmato portava il microfono in testa, in un’altra aveva il volto ricoperto da una maschera di bellezza.

Il ragazzo ha provato a difendersi spiegando di non avere un pigiama e di indossare un costume anche per dormire. Così, la prof ha deciso di provvedere a regalargliene uno, di un elegante color blu.

Quanto mostrato è stato oggetto di un siparietto durato diversi minuti, che ha suscitato l’ilarità degli altri allievi e dello stesso Ramon.

Megan ha provato a prendere le difese del suo compagno sottolineando il suo impegno nelle pulizie e della sua disponibilità organizzativa nei confronti di tutti.

Ma a nulla è valso questo tentativo: la Celentano è stata irremovibile. La maglia di Ramon è sospesa, così ricorderà per sempre la lezione di mantenere un decoro nella scuola.

Il ragazzo ha lasciato lo studio e poi è stato mostrato il suo rientro in casetta: lì ha subito indossato il fatidico pigiama blu!

Intanto nella classifica ballo, giudicata da Giuseppe Giofré, ultima è risultata Rita che pertanto è a rischio di eliminazione.

Potrebbe interessarti anche:

Chi sono gli allievi e i loro profili IG

Cosa ne pensate della sospensione di Ramon da Amici?