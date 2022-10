Blink 182 annunciano il tour: in Italia a Bologna nel 2023! Info, biglietti e prezzi

I Blink 182 hanno annunciato un nuovo tour con la loro formazione originale. Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker tornano con un tour mondiale spettacolare che li vedrà protagonisti anche nel nostro paese!

Blink 182, in concerto a Bologna: la data!

Il concerto della band che ha fatto la storia del pop-punk, si terrà il prossimo 6 ottobre 2023 all’Unipol Arena di Bologna. I 3 partiranno con un tour mondiale che toccherà l’America Latina per poi passare in Nord America, Europa, Australia e Nuova Zelanda. Inoltre, lanceranno il nuovo singolo “Edging” in uscita venerdì 14 ottobre, segnando, per la prima volta dopo un decennio, il ritorno in studio insieme di Mark, Tom e Travis.

Prezzi dei biglietti

I biglietti saranno in presale per gli iscritti a MyLiveNation a partire dalle 10 di venerdì 13 ottobre. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di lunedì 17 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

PIT: 85 € + diritto di prevendita

Parterre: 60 € + diritto di prevendita

Primo Settore Premium: 65€ + diritto di prevendita

Primo Settore Ovest/Est: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Premium: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Ovest/Est: 55€ + diritto di prevendita

Tribuna Sud: 50€ + diritto di prevendita

VIP PACK:

GA Pit Early Entry Package: 202,75€

– Un biglietto di PIT posto in piedi

– Ingresso anticipato con priorità nel PIT

– Pass Laminato ricordo

– Regalo dei blink-182 esclusivo

– Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento

Gold Premium Ticket Package: 174,00€

– Un biglietto nei posti migliori numerati

– Pass Laminato ricordo

– Regalo dei blink-182 esclusivo

– Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento

Silver Ticket Package: 148,25€

– Un biglietto numerato

– Pass Laminato ricordo

– Regalo dei blink-182 esclusivo

– Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento

Le parole di Mark Hoppus

“Abbiamo lavorato perché quest’album fosse diverso, non è successo per caso”, afferma Mark Hoppus “volevamo metterci alla prova, essere una band che non si muove solo all’interno di uno schema, passando dal punk all’hip hop, alla dance, al metal. Chi se ne frega dei generi, non interessano più a nessuno, la gente vuole ascoltare cose eccitanti, noi vogliamo suonare cose eccitanti, e così è stato. Ci sembrava stupido restare chiusi nella nostra scatola, in un momento in cui ci sono così tante cose diverse in giro, così tanti suoni, stili, possibilità, idee. E abbiamo pensato che saremmo stati molto più felici se non avessimo fatto una sola cosa”.