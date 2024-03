Anyone but you su Netflix dal 23 aprile

Anyone but you arriva su Netflix! Se ancora non avete visto la commedia romantica con protagonisti Sydney Sweeny e Glen Powell dal 23 aprile potrete farlo comodamente sul vostro divano di casa. Tutti tranne te infatti sta per approdare su Netflix. E credeteci è da vedere!

Anyone but you: tutto quello che dovete sapere sul suo arrivo su Netflix

Sicuramente l’avete già vista o ne avete sentito parlare perchè è una delle rom-com di maggiore successo finanziario degli ultimi dieci anni, infatti ha incassao in tutto il mondo più di 216 milioni di dollari a fronte di un budget di 25 milioni.

Grazie al passaparola e al successo virale su TikTok, Tutti tranne te ha spiccato il volo diventando un titolo must-see per gli appassionati del genere.

Non è perfetta però intrattiene molto e tra quelle uscite negli ultimi anni è sicuramente tra le migliori rom-com. Quindi non ci stupiremo di certo quando dal 23 aprile tutti torneranno a vedere e rivedere il film su Netflix.

Inoltre vi consigliamo di recuperare Anyone but you perchè, dato il successo, pare che Sydney Sweeney, che assieme a Sony ha prodotto il film, sia intenzionata a realizzarne un sequel e al momento ne sta parlando con Glen Powell.

Avete già visto Anyone But You e lo riguarderete su Netflix?

La trama del film:

Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell) sembrano la coppia perfetta, ma dopo un primo appuntamento fantastico succede qualcosa che spegne la loro infuocata attrazione. Quando si ritrovano inaspettatamente allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia, ognuno con uno scopo diverso.

Potrebbe interessarvi anche: