Bando di Anna: nuovo remix internazionale con il Dj Endor

Si aggiunge un piccolo ma importante nuovo tassello alla storia di Bando, il singolo che ha portato al successo la sedicenne rapper spezzina Anna.

Da domani infatti sarà disponibile in tutti gli store digitali italiani e all’estero il remix del brano firmato dal DJ e produttore inglese Endor.

Questo remix segna un nuovo passo verso il mercato internazionale di Bando dopo la collaborazione con una delle star della musica urban tedesca Maxwell.

In soli 5 anni Endor è salito alla ribalta diventando un vero campione della musica underground arrivando nell’ultimo anno, grazie al singolo di debutto Pump it Up, a conquistare i dancefloor di tutto il mondo, da Brooklyn a Ibiza.

Bando continua il suo viaggio anche all’estero come dimostra la sua presenza nelle classifiche di molti Paesi. Il brano è entrato nella classifica Viral di Spotify in Danimarca, Francia, Stati Uniti – con un picco alla posizione n.2, Svizzera, Austria, Finlandia, Canada, Svezia, Germania, Olanda, Belgio, Spagna, India, Portogallo, Repubblica Ceca, Hong Kong, Ungheria, Singapore e Taiwan.

E a tutto questo si aggiunge la principale classifica Viral ossia la Global dove Bando è arrivata alla posizione n. 4 e l’inserimento in oltre 280 playlist nel mondo incluse alcune playlist importanti a livello internazionale come Swag, Pollen e Anti Pop. Ed ora arriva questa seconda collaborazione fuori dai confini del nostro Paese.

Classe 2003 con già oltre 406 mila follower su Instagram, Anna è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre Dj e una passione coltivata fin da piccola.

Una biografia che ha il suo punto fondamentale in Bando. Il brano è nato lo scorso dicembre da un beat preso da YouTube e che in pochissimo tempo ha raggiunto risultati incredibili.