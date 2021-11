Achille Lauro: come acquistare i biglietti per l’evento One night show

Achille Lauro in un evento unico e irripetibile, completamente diverso dai live cui siamo abituati e da quelli punk rock che lo vedranno in tour per l’Italia nel 2022.

Martedì 7 dicembre 2021 potrai assistere in presenza al Teatro degli Arcimboldi di Milano, ad un imperdibile show One night accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia.

L’artista interpreterà i brani del suo repertorio mostrando a tutti le sensazioni e i battiti del suo cuore. Per la prima volta al mondo gli spettatori assisteranno in diretta alla creazione di un’opera NFTunica ed esclusiva che riprodurrà il battito cardiaco e le emozioni provate dall’artista durante l’esibizione, rilevate grazie a sensori e strumentazioni hi-tech applicate sul suo corpo.

Un vero e proprio quadro digitale unico al mondo che sarà messo all’asta, insieme ad una serie di altri NFT da collezione legati alle canzoni più note dell’artista.

Su Crypto.com Achille Lauro darà vita a una charity a supporto del reparto di cardiologia infantile del Policlinico San Donato.

Come acquistare i biglietti

Per partecipare al concerto in presenza di Achille Lauro il 7 dicembre 2021 al Teatro degli Arcimboldi di Milano segui due semplici fasi:

FASE 1 – Pre-registrati gratuitamente a questo link a partire dal 29 ottobre 2021 dalle ore 15:00 e fino alle ore 23:59 del giorno 4 novembre 2021. Grazie alla pre-registrazione riceverai un codice personale via email che ti consentirà di accedere alla successiva fase di acquisto (presale) del biglietto.

Segui l’account Instagram ufficiale @ticketmasterit e la pagina Facebook ufficiale Ticketmaster Italia per accedere alla presale esclusiva (fase di acquisto) a partire da venerdì 5 novembre 2021 ore 16:00. Tutte le informazioni e le modalità di accesso alla presale (fase di acquisto) verranno annunciate in anteprima sui canali social.

Nota bene: considerata la limitata capienza del Teatro Arcimboldi, la pre-registrazione e il codice personale non garantiscono l’acquisto del biglietto perché la vendita deve intendersi salva la disponibilità di posti.

FASE 2 – Presale (fase di acquisto del biglietto/i) a partire da venerdì 5 novembre 2021 ore 16:00 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 10 novembre 2021. Una volta aperta la fase di vendita dei biglietti potrai effettuare l’acquisto di un massimo di n° 2 biglietti inserendo il codice personale ricevuto durante la fase di pre-registrazione.

Nota bene: i biglietti saranno venduti ai possessori dei codici personali in base alla precedenza nell’esecuzione dell’operazione di acquisto, sempre salva disponibilità di posti. Pertanto non sarà possibile soddisfare le richieste di acquisto di tutti i soggetti pre-registrati e possessori dei codici personali. Per ulteriori informazioni, leggi qui.